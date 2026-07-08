La ONU insta a la liberación de un médico de Gaza detenido por Israel desde diciembre de 2024

El médico palestino Hussam Abu Safiya, capturado por el ejército israelí en Gaza a finales de 2024 y que aún permanece detenido, comparece por videoconferencia ante el Tribunal Supremo israelí en Jerusalén

Una comisión de investigación de las Naciones Unidas expresó este miércoles su preocupación por las denuncias de malos tratos contra ‌un destacado médico palestino detenido ‌por el ejército israelí en Gaza en diciembre de 2024 y que sigue recluido en Israel, e instó a su puesta en libertad.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este, pidió la liberación inmediata de Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan en la Franja de Gaza.

Organizaciones de derechos humanos ​y el abogado ⁠de Abu Safiya han afirmado que su vida corre un peligro inminente ‌y que sigue detenido sin cargos, según la organización ⁠israelí Médicos por los Derechos Humanos-Israel.

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"Las acciones ⁠de los guardias del Servicio Penitenciario israelí hacia los detenidos palestinos suscitan graves preocupaciones por violaciones del derecho internacional que probablemente constituyan crímenes internacionales. El ⁠estado de salud del doctor Abu Safiya es consecuencia directa de ​estas acciones", señaló la comisión de investigación de ‌la ONU en un comunicado.

Un portavoz del ‌Servicio Penitenciario de Israel declaró el miércoles: "Las acusaciones y las descripciones ⁠que se han hecho son falsas, escandalosas y carecen por completo de fundamento fáctico".

El portavoz no mencionó a Abu Safiya por su nombre, pero el Servicio Penitenciario de Israel ya ha rechazado anteriormente las acusaciones de ​que él ‌y otros médicos hayan sido maltratados en prisión.

El lunes, el abogado de Abu Safiya denunció que la salud de su cliente corría peligro y que había sido objeto de malos tratos a diario. En junio, Abu Safiya asistió a una vista del ⁠Tribunal Supremo en Jerusalén a través de videoconferencia y se le notaba notablemente más delgado en el rostro y en la zona abdominal.

La investigación de la ONU señaló que la conducta denunciada de las autoridades israelíes hacia Abu Safiya refleja un patrón más amplio de violaciones que ya se había identificado en informes anteriores.

En septiembre de 2025, la investigación señaló que las autoridades israelíes habían ‌cometido genocidio al atacar el sistema sanitario y a los profesionales médicos de Gaza desde octubre de 2023, una acusación que Israel calificó de escandalosa.

Israel ha acusado a la investigación de tener una agenda política contra el país y de desviarse de su mandato, y se ha negado a cooperar con ‌ella.

El lunes, otro órgano de derechos humanos de la ONU calificó de arbitraria la detención de Abu Safiya por parte de Israel y pidió su liberación ‌inmediata. En su dictamen, ⁠el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria afirmó que las acciones de Israel contravenían múltiples ​artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con información de Reuters