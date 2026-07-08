Café de especialidad de día y vermutería de noche: la esquina de CABA que se volvió un éxito para salir a comer

Casa Planes, en Caballito.

La escena gastronómica de la Ciudad de Buens Aires sigue sumando propuestas que apuestan por un formato cada vez más buscado: espacios que acompañan distintos momentos del día sin perder identidad. En ese contexto, Caballito incorporó un nuevo punto de encuentro que funciona desde el desayuno hasta la última copa de la noche y que ya empieza a llamar la atención de vecinos y fanáticos del buen comer.

Es Casa Planes, un restaurante instalado en una casona reciclada sobre una esquina tranquila del barrio, donde conviven el café de especialidad, la cocina porteña contemporánea y una vermutería con impronta propia. El proyecto lleva la firma de los chefs Eduardo "Cabito" Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, responsables de Casa Bellucci y Mondongo y Coliflor, dos nombres ya consolidados dentro del circuito gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires.

Casa Planes, en Caballito.

Un café de especialidad que se transforma en vermutería al caer la tarde

Ubicado en Planes 1400, Casa Planes fue concebido como un espacio versátil. Durante las mañanas y las tardes funciona como cafetería de especialidad, con una carta que incluye espresso, flat white, latte, capuccino italiano y opciones con leche de almendras, además de desayunos y meriendas elaborados con productos artesanales.

La propuesta suma tostadas con mermelada y queso blanco, avocado toast, yogur con granola, medialunas, budines, cookies, alfajores y alternativas saladas como tostados y huevos preparados a gusto del comensal.

El ambiente acompaña esa idea de refugio urbano: mesas clásicas, manteles de tela, iluminación cálida y una decoración que conserva el espíritu de la casona original, con detalles de bistró y una marcada apuesta por ingredientes seleccionados, entre ellos huevos orgánicos, tomates de producción responsable y aceite de oliva patagónico sin filtrar.

Cocina porteña con platos caseros y una carta pensada para compartir

Cuando llega el mediodía, la carta cambia de ritmo y aparecen platos inspirados en la cocina porteña contemporánea. Entre las entradas sobresalen el mbejú de gorgonzola, la tortilla de papa, el petit brie al horno con miel y vegetales, la fainá de ricotta con mortadela y rúcula, el hummus con pan naan y la clásica empanada de carne cortada a cuchillo.

Los principales apuestan por preparaciones abundantes y de espíritu casero. La milanesa de carne —simple o napolitana— comparte protagonismo con la suprema de pollo acompañada por fideos cremosos, el osobuco de cerdo con aligot y la carne al horno con papas y vegetales.

Las pastas también ocupan un lugar destacado, con opciones como sorrentinos de jamón y queso, ravioles de calabaza, ñoquis cuatro quesos gratinados, fetuccini Scarparo y pasta corta con estofado. A eso se suma un menú ejecutivo disponible de martes a viernes, que incluye plato del día, bebida y postre, elaborado con productos de estación.

Como cierre, la carta ofrece clásicos como crème brûlée, manzana asada con crema diplomata de canela y torta de chocolate con naranja confitada. Además, los responsables del proyecto adelantaron que próximamente incorporarán pizzas individuales y una línea de sándwiches preparados con schiacciata artesanal.

Vermut, cócteles y una nueva propuesta para las noches de Caballito

La identidad de Casa Planes cambia nuevamente cuando cae el sol. La cafetería da paso a una vermutería con una selección de aperitivos y cócteles clásicos, pensada para extender la sobremesa y convertir al lugar en un punto de encuentro.

Entre las especialidades aparecen el Vermut de la casa infusionado con té chai y pomelo, el Moscato de Verano, distintas versiones del Tinto de Verano, además de Negroni, Aperol Spritz, Fernet, vinos, cervezas y limonadas.

Casa Planes, en Caballito.

Con esta propuesta integral, los creadores de Casa Bellucci y Mondongo y Coliflor buscan consolidar un espacio que funcione durante todo el día y responda a una tendencia cada vez más fuerte en Buenos Aires: restaurantes multifunción que combinan café de especialidad, cocina de autor y coctelería en un mismo lugar.

Dónde queda Casa Planes