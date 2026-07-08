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Desaparición de Loan

Caso Loan: cómo continúa el juicio por la desaparición del niño

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.

El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

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Hace 1 hora

Un testigo destapó un dato clave en el caso Loan y desató la tensión en el juicio

En una nueva audiencia por la desaparición de Loan Danilo Peña, un testigo aportó un dato que podría ser clave para la investigación, mientras un fuerte cruce antes del debate volvió a elevar la tensión del juicio.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes un nuevo capítulo con declaraciones que podrían tener impacto en la reconstrucción de los hechos ocurridos tras la desaparición del niño en junio de 2024. Uno de los testimonios incorporó un elemento hasta ahora poco conocido, mientras que un incidente previo al inicio de la audiencia generó un clima de máxima tensión entre los presentes.

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Hace 2 horas

Caso Loan: declara un ex sospechoso ante el Tribunal

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

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Hace 3 horas

Juicio por Loan: declara un ex sospechoso y esperan que se rompa el pacto de silencio

El Tribunal avanza con la reconstrucción del día de la desaparición del menor y se esperan, entre otras, la declaración de familiares de los principales acusados. La familia del pequeño insiste en que digan qué pasó y qué hicieron aquel 13 de junio de 2024.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña volverá a ponerse en funcionamiento esta semana con declaraciones del entorno de los principales sospechosos y la expectativa de la familia del pequeño de que alguno de los imputados pida la palabra y “rompa el pacto de silencio” con el que llegaron al banquillo y con el que enfrentan las largas jornadas de debate que buscan saber qué pasó la tarde del 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal y cómo se mantuvo el secreto, incluso hasta este momento donde la libertad de los acusados está en juego.

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11:01 | 06/07/2026

Caso Loan: qué dejaron las declaraciones de los familiares

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10:36 | 05/07/2026

Caso Loan: crece la expectativa del juicio tras la declaración de los familiares

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12:20 | 03/07/2026

"Laudelina plantó el botín": la fiscal del caso Loan apunta a la tía

La última jornada del juicio por la desaparición de Loan se caracterizó por testimonios que reforzaron la hipótesis de la Fiscalía sobre un presunto intento de encubrimiento.

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10:30 | 03/07/2026

Caso Loan: cómo sigue el juicio después de la declaración de los familiares

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13:09 | 02/07/2026

Juicio por Loan: las fuertes declaraciones de la abuela Catalina contra Benítez

La abuela Catalina declaró en la séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan. Aseguró que Caillava le comentó que "se había perdido una criatura", criticó a Benítez y lo señaló como autor de la falsa versión del accidente.

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08:46 | 02/07/2026

Caso Loan: se esperan tres testimonios claves para este jueves

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15:36 | 01/07/2026

"¿Querés negociar por Loan?": el extorsivo mensaje que recibió un hermano del nene

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continúa hoy en Corrientes con la declaración de cinco hermanos del niño. Alfredo, otro de los hermanos, tuvo que interrumpir su testimonio por una crisis de llanto al recordar a su hermano menor. 

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10:07 | 01/07/2026

Caso Loan: hoy declara la abuela Catalina y los cinco hermanos del niño

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18:30 | 30/06/2026

Declaró el hermano mayor de Loan y explicó qué hizo con las donaciones

Mariano Peña describió las sensaciones que tuvo el día que se perdió el rastro de Loan Peña, el 13 de junio de 2024. Al igual que sus padres, apuntó contra Laudelina Peña y les pidió a todos los imputados que "hablen". 

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17:18 | 30/06/2026

La mamá de Loan acusó a Carlos Pérez de saber dónde está el nene y él le respondió

María Noguera prestó declaración este martes durante el juicio por la desaparición del niño. Por el hecho, está imputada su tía Laudelina Peña y otras seis personas. Se los acusa de "sustracción y ocultamiento" del menor.

Durante varias horas se reconstruyó lo que sucedió aquel 13 de junio de 2024 en lo que parecía ser un habitual almuerzo familiar.

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13:06 | 30/06/2026

El papá de Loan apuntó contra Laudelina: las palabras en el juicio

José Peña declaró por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde se juzga a los 17 acusados por la desaparición de Loan. 

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10:05 | 30/06/2026

"No llegó al naranjal": la frase de la madre que retumba en el medio del juicio

Pocas horas antes de declarar en el juicio por la sustracción y ocultamiento de su hijo, Maria Noguera asegura que cree en la Justicia pero apunta a personas que aún no están detenidas.

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