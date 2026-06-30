A minutos de que se reinicie el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, su mamá María Noguera habló mientras se prepara para declarar frente a los jueces que intervienen en el debate que empezó hace varias semanas en Corrientes pero tuvo algunas interrupciones tanto por inconvenientes con algunos acusados como por un cambio de defensas que obligó a paralizar varios días el juicio a fin de que los letrados pudieran leer el expediente.

Ahora, la mujer hablará ante el Tribunal, aunque se establecieron varias medidas para evitar la revictimización. Esto surgió después de que la Fiscalía pidiera que las preguntas se hagan por escrito y que los acusados no estuvieran en la sala al momento de las palabras de la mamá del pequeño desaparecido desde el 13 de junio 2024, en el paraje Algarrobal de 9 de Julio; pero los magistrados determinaron que María declare sin que los imputados la miren directamente a los ojos, inclinando sus cabezas o dando vuelta las sillas.

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En la previa a su declaración, María volvió a pedir que “los acusados digan qué hicieron” y sostuvo que “alguien tiene que quebrarse” para contar lo que hicieron aquella tarde hace poco más de 2 años cuando, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, una fallida excursión a buscar fruta dejó su ausencia en la familia Peña. En el famoso naranjal, es donde dicen haberlo visto por última vez, junto a varias personas y chicos. Según la Justicia, otros mayores distraían al papá del pequeño en el lugar donde habían almorzado para lograr la sustracción.

Para María Noguera, “él nunca llegó al naranjal”, lo que se convierte en la primera vez que alguien discute esa hipótesis oficial que sostiene que el pequeño llegó hasta la zona de árboles frutales con su tío Antonio Benítez pero luego fue sustraído con la colaboración de Daniel "Fierrito" Ramírez y su mujer Mónica Millapi, amigos de la familia. Camino a ese naranjal, el pequeño estaba con otras adultas que no están imputadas y declararán como testigos pero que, para la mamá, son personajes claves. “Camila (Núñez) y Macarena (Peña) saben lo que pasó”, señaló la mujer sobre las primas del niño. Mientras que sostuvo que “alguien está detrás de todo esto” porque “nos amenazaron muchas veces” para que no insistan con la búsqueda.

En cuanto al proceso, la mujer que reclama por la aparición de su hijo destacó que “confío en los jueces, los fiscales y la querella” porque recién ahora “me siento protegida” aunque recordó que ni bien ocurrió la desaparición mucha gente los ayudaba y ahora “los vecinos ya no nos acompañan, nadie pregunta por Loan”. En ese punto, María destacó que “llegaron a decir que nosotros entregamos a nuestro hijo, pero tengo la conciencia tranquila” porque nada de eso ocurrió y sostuvo que sólo fueron engaños para distraer la atención del caso y así los que se lo llevaron ganaban más tiempo.

"¿Cómo alguien pudo decir que vendí a mi hijo?", se pregunta una y otra vez María tratando de entender las falsas acusaciones con las que convive la familia desde hace más de dos años.

Ahora, frente al Tribunal que juzga a los 17 imputados en dos causas vinculadas a la sustracción y ocultamiento de Loan, su mamá vuelve a pedir que digan qué pasó, qué hicieron y reclama que se rompa el pacto de silencio mientras asegura que “no se como voy a reaccionar en el juicio” cuando tenga que ver o escuchar a los acusados de haber desaparecido a su hijo. Ante los Jueces, en la quinta audiencia, María Noguera declarará y luego será el turno de José, el papá de Loan, y también de sus hermanos, aunque no se descarta que alguno de los principales imputados pida hablar ante el Tribunal o que vuelvan a surgir pedidos de los abogados que retrasen algunas testimoniales.

“Alguien tiene que quebrarse” repitió María Noguera con la esperanza de que en estas jornadas alguno de los acusados, aunque principalmente apuntan a Laudelina y al matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, cuente verdaderamente que pasó aquel 13 de junio de 2024 y, ante la familia y la Justicia, todos podamos conocer qué pasó, qué hicieron y dónde está Loan.