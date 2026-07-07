Nació en total libertad: el cachorro de un importante animal en peligro de extinción que emociona a Corrientes

Un nuevo hito ambiental llena de esperanza a la conservación de la fauna argentina gracias al nacimiento del yaguareté número cincuenta nacido en total y absoluta libertad en el Parque Nacional Iberá, en la provincia de Corrientes.

El pequeño felino fue detectado por los guardaparques del lugar mediante las cámaras trampa que se encuentran estratégicamente ocultas en la densa vegetación del mencionado parque correntino.

Las cámaras de monitoreo captaron imágenes nítidas que confirman el excelente estado del animal. Tanto el nuevo cachorro como su experimentada madre muestran conductas típicas de la vida silvestre.

El cachorro tiene un origen genético sumamente simbólico para los impulsores del programa biológico, ya que se trata de un hijo directo de Porá, una de las tres primeras yaguaretés liberadas en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en Corrientes. Este nacimiento representa un paso fundamental en la consolidación de la población de yaguarés en el Iberá, que había desaparecido de la región hace más de 70 años.

"El registro del yaguareté número 50 nacido en libertad en Iberá representa la confirmación de que esta especie, que había desaparecido de esta región hace más de 70 años, hoy vuelve a formar parte del ecosistema", señalaron desde la Fundación Rewilding Argentina (FRA), a través de sus redes sociales.

El proyecto de reintroducción y el rol de los depredadores tope

El proyecto de reintroducción de la especie, liderado por la Fundación Rewilding Argentina (FRA) junto al gobierno de Corrientes y Parques Nacionales , logró revertir una extinción casi irreversible. El regreso del máximo depredador resulta vital para equilibrar el frágil ecosistema del Iberá.

Su presencia regula las poblaciones de otros animales y promueve la salud vegetal general , restaurando los procesos naturales que se habían perdido durante décadas de ausencia. Este caso de éxito argentino se transformó en un modelo copiado a nivel mundial, demostrando que la reintroducción de especies es una herramienta efectiva para la restauración ecológica.

La población actual en Corrientes sigue creciendo a un ritmo que superó las expectativas. Los guardaparques mantienen una vigilancia constante para proteger a los felinos de las históricas amenazas humanas, como cazadores furtivos , mientras que el Iberá se ha convertido en el santuario más seguro para el felino más grande de América.

La combinación de monitoreo tecnológico, protección activa y colaboración interinstitucional ha permitido que el yaguareté recupere su lugar en el ecosistema correntino.

Un modelo de conservación que inspira al mundo

"No se trata solamente de traer de vuelta una especie. Se trata de restaurar roles ecológicos, recuperar procesos naturales y reconstruir ecosistemas más completos y funcionales. La convivencia con la vida silvestre es posible", concluyeron desde la Fundación Rewilding Argentina. Estas palabras reflejan el espíritu de un proyecto que no solo busca salvar al yaguareté , sino también restaurar el equilibrio de todo el ecosistema del Iberá , uno de los humedales más importantes de Sudamérica.

El nacimiento del yaguareté número 50 en libertad es una prueba más de que la conservación funciona cuando hay voluntad política, recursos y compromiso científico. La emoción que generó este evento en la provincia de Corrientes y en todo el país es un reflejo del creciente interés de la sociedad por la protección de la biodiversidad. Este cachorro, hijo de Porá , simboliza la esperanza de que el yaguareté , el depredador tope de los ecosistemas argentinos, seguirá recuperando el territorio que alguna vez fue suyo y que hoy, gracias al esfuerzo de muchos, vuelve a ser su hogar.