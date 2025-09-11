La "Perla del Iberá": el pueblito de Corrientes que compite por ser el mejor del mundo

Ubicado dentro de los Esteros, es reconocida por su ecoturismo y biodiversidad.

Perteneciente al departamento correntino de San Martín y emplazado en el corazón de los Esteros del Iberá, la localidad de Colonia Carlos Pellegrini compite este 2025 por el ser mejor de mundo. Pero además del posible galardón, se trata de un destino ideal para una escapada.

Seleccionado junto a otros siete pueblos de Argentina por el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo que distingue a pequeños sitios rurales a nivel global que promueven el desarrollo sostenible, protegen su entorno natural y mantienen vivas sus tradiciones culturales, el enclave de tan solo 1200 habitantes busca sacar ventaja a partir de su ecléctico atractivo turístico.

Colonia Carlos Pellegrini forma parte de la Reserva Natural Provincial del Iberá, un humedal de 1.300.000 hectáreas que alberga una biodiversidad única. Allí habitan especies emblemáticas como carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos aulladores y más de 350 especies de aves, lo que lo convierte en un verdadero paraíso para los amantes del ecoturismo y el avistaje de fauna silvestre.

Cómo es la "Perla del Iberá", el pueblo correntino que compite por ser el mejor del mundo

Ubicado a 360 kilómetros de Corrientes capital, Colonia Carlos Pellegrini detenta de un clima subtropical, característica propia devenida de su ubicación: la península que se adentra en la Laguna Iberá.

Fundando en 1923 a partir de la promulgación de la Ley N° 446 de 1923 que dispuso la creación de la comisión de fomento del pueblo Carlos Pellegrini, hoy se consolida como uno de los destinos más atractivos para los amantes de la naturaleza, la historia y la cultura local.

En mayo y a partir de un trabajo conjunto, el Ministerio de Turismo de Corrientes, la Cámara de Turismo pellegrinense y la Municipalidad organizaron un Fam Press con comunicadores locales y de la Dirección de Información Pública de la Provincia, destinado a promover su oferta de atractivo vigente todo el año.

Qué hacer en la "Perla del Iberá", el pueblo correntino que compite por ser el mejor del mundo

Colonia Carlos Pellegrini, la "Perla del Iberá" y puerta de entrada a los Esteros correntinos, es un espacio ideal para el ecoturismo, la contemplación y la inmersión en la cultura provincial.

Entre sus ofertas de atractivo se destacan los avistaje de fauna y excursiones acuáticas, las rutas de senderismo y el cielo nocturno que enamora.

La gastronomía también juega un papel trascendental. Es que degustar platos típicos como chipá so’o, mbejú, mbeyú, anguyá o guisos de cordero, al son del chamamé, permite potenciar la experiencia a modo de corolario.

Cómo llegar a Colonia Carlos Pellegrini, la "Perla del Iberá"

Colonia Carlos Pellegrini se ubica a 360 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de Corrientes y a 120 kilómetros de la localidad de Mercedes.