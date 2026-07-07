Argentina vs. Egipto: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los octavos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección Argentina jugará este martes 7 de julio contra el combinado de Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro será a partir de las 13 hs (horario argentino) en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con el arbitraje del francés François Letexier.

Tras el agónico e interminable partido contra Cabo Verde, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará plasmar su jerarquía y meterse entre los ocho mejores equipos del planeta, en una Copa del Mundo plagada de sorpresas.

Argentina vs. Egipto: quién gana según la IA

Tras analizar el desempeño y la actualidad de los futbolistas de ambos seleccionados, la inteligencia artificial señaló que la Selección Argentina es la clara favorita para quedarse con la victoria y avanzar a los cuartos de final. El pronóstico basado en Big Data otorga un 68% de probabilidades de triunfo para la Albiceleste en los 90 minutos reglamentarios, un 20% para el empate (que forzaría la prórroga) y apenas un 12% de posibilidades de éxito para el combinado de Egipto. Sin embargo, siempre puede haber sorpresas.

Sobre el marcador exacto, las simulaciones proyectan un triunfo de la vigente campeona del mundo por una diferencia de dos goles, con un resultado estimado de 2 a 0 o 3 a 1, fundamentado en el poderío ofensivo comandado por Lionel Messi y las licencias defensivas que suele otorgar el elenco africano.

La Selección Argentina es la favorita de la IA para ganar el partido con la diferencia de dos goles

En el plano colectivo, Argentina llega a esta instancia con un rendimiento sólido en los resultados, pero con algunas señales de alerta tras el triunfo por 3 a 2 en tiempo suplementario ante Cabo Verde. La fisonomía táctica de Scaloni prioriza la tenencia y la circulación en el mediocampo con piezas clave como Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Por su parte, Egipto, comandado por Hossam Hassan, clasificó a octavos de manera heroica tras vencer a Australia en la tanda de penales. El libreto táctico de los Faraones es marcadamente conservador: bloque bajo, transiciones rápidas y máxima capitalización del contragolpe.

En el aspecto individual, las distancias entre ambos planteles son evidentes. La Albiceleste cuenta con un Lionel Messi encendido y en modo goleador absoluto en lo que es su última Copa del Mundo. El capitán de 39 años es el eje indiscutido del ataque, complementado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la ofensiva.

Mientras que del lado de enfrente, las esperanzas egipcias se concentran en su bloque defensivo disciplinado y en lo que puedan inventar sus atacantes en velocidad. Sin embargo, la jerarquía de las individualidades de élite de los futbolistas argentinos en ligas europeas inclina la balanza de manera determinante frente a un plantel egipcio compuesto mayoritariamente por jugadores del ámbito local.

¿Hay antecedentes entre Argentina y Egipto?

El historial histórico entre las selecciones absolutas de Argentina y Egipto cuenta con un único y escaso antecedente, ya un poco lejano: un partido amistoso disputado en el año 2008 en El Cairo, donde el seleccionado sudamericano se impuso por 2 a 0 con goles de Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Burdisso.

En el marco de las Copas del Mundo, este será el primer enfrentamiento oficial entre ambas naciones, marcando un hito donde la historia y la actualidad respaldan por completo la condición de candidata de la Selección Argentina.