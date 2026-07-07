Tragedia en Ruta 5: murió el youtuber “Chatterbox” en un choque frontal

El youtuber argentino Sebastián Funes, conocido como “Chatterbox”, falleció en un trágico choque frontal en la Ruta 5, a la altura de Pehuajó. Tenía 27 años y más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube. Su padre también perdió la vida, mientras que su madre y su hermana resultaron gravemente heridas.

El domingo por la tarde, un accidente vial en la Ruta 5, kilómetro 349, conmocionó a la comunidad de Pehuajó y al mundo digital. Allí perdió la vida el reconocido youtuber argentino Sebastián Funes, más conocido como “Chatterbox”. El joven viajaba en un Honda Civic junto a su padre, Juan Manuel Funes, su madre Vanesa Batilana y su hermana Francesca. El impacto fue fatal para él y su padre, mientras que las dos mujeres resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital cercano.

El siniestro involucró tres vehículos: el Honda Civic de la familia Funes, una camioneta Chevrolet S-10 y un camión Scania jaula con acoplado. Los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos. Según fuentes policiales, uno de los vehículos habría intentado sobrepasar al camión de gran porte, lo que desencadenó la colisión múltiple que terminó en tragedia.

Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para preservar la escena y recolectar pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del accidente. La noticia generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su dolor y sorpresa ante la repentina muerte del influencer.

Quién era “Chatterbox”

Sebastián Funes era un creador de contenido de 27 años que había alcanzado gran popularidad en YouTube, con más de 1.600.000 suscriptores. Su canal se caracterizaba por videos humorísticos y dinámicos, centrados en videojuegos populares como Fortnite y Stumble Guys, lo que le permitió conectar con una audiencia joven y diversa.

Además de YouTube, Funes tenía presencia en otras plataformas: en Twitch acumulaba más de 114.000 seguidores y también compartía clips en TikTok, ampliando su alcance digital. Su estilo fresco y espontáneo lo convirtió en una figura destacada dentro del mundo gamer y del entretenimiento online en Argentina y Latinoamérica.

En tanto, la investigación continúa y se espera que las pericias determinen con precisión cómo se produjo el choque. Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores despiden a “Chatterbox”, un joven que supo transformar su pasión por los videojuegos en un fenómeno cultural digital.