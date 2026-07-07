Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 7 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que hoy, martes 7 de julio, continúa el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. Los jubilados y titulares de AUH que esperan cobrar deben consultar su fecha según la terminación del DNI. Para responder a la pregunta 'cuándo cobro', el organismo detalló quiénes tienen acreditación hoy.

El calendario avanza con normalidad y solo un grupo de beneficiarios tiene depósito programado para esta jornada. El resto de las prestaciones comenzarán a pagarse desde mañana.

Asignaciones Familiares (SUAF)

Hoy cobran los titulares de Asignaciones Familiares del SUAF cuyo DNI finalice en 0. El pago corresponde al mes de julio e incluye el aumento del 2,15% por movilidad.

Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $74.033

Asignación por hijo con discapacidad: $241.041

No se registran pagos de jubilaciones, pensiones ni AUH para hoy. El cronograma para esos grupos comienza mañana 8 de julio, con los jubilados de la mínima con DNI 0 y 1.