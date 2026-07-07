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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 7 de julio

ANSES informa quiénes cobran hoy, martes 7 de julio: solo titulares de SUAF con DNI 0. Jubilados y AUH aún no tienen pago programado.

07 de julio, 2026 | 10.43

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que hoy, martes 7 de julio, continúa el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. Los jubilados y titulares de AUH que esperan cobrar deben consultar su fecha según la terminación del DNI. Para responder a la pregunta 'cuándo cobro', el organismo detalló quiénes tienen acreditación hoy.

El calendario avanza con normalidad y solo un grupo de beneficiarios tiene depósito programado para esta jornada. El resto de las prestaciones comenzarán a pagarse desde mañana.

Asignaciones Familiares (SUAF)

Hoy cobran los titulares de Asignaciones Familiares del SUAF cuyo DNI finalice en 0. El pago corresponde al mes de julio e incluye el aumento del 2,15% por movilidad.

MÁS INFO

  • Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $74.033
  • Asignación por hijo con discapacidad: $241.041

MÁS INFO

No se registran pagos de jubilaciones, pensiones ni AUH para hoy. El cronograma para esos grupos comienza mañana 8 de julio, con los jubilados de la mínima con DNI 0 y 1.

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