Anses activa los aumentos en pensiones a partir del miércoles

Los pagos continúan según la terminación del DNI informada por Anses oficialmente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el calendario de pagos de julio para las Pensiones No Contributivas (PNC). Además de los haberes correspondientes al mes, las personas que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional recibirán el bono previsto para reforzar sus ingresos. Los depósitos se realizan de manera automática según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes ya cobraron las Pensiones No Contributivas

El cronograma de julio comenzó con el pago para los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 0, 1, 2 y 3. Como ocurre habitualmente, Anses organiza las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI para ordenar la acreditación de los haberes y evitar demoras.

Las personas alcanzadas por este calendario reciben el dinero directamente en la cuenta bancaria que tienen registrada ante el organismo. Por ese motivo, no es necesario realizar ningún trámite adicional para acceder al pago.

Cómo continúa el calendario de pagos de julio

Luego de las primeras acreditaciones, Anses continuará con el pago de las Pensiones No Contributivas durante los próximos días, siguiendo el cronograma oficial.

Las fechas previstas son las siguientes:

13 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 14 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 15 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

Una vez cumplidas estas fechas, el organismo habrá completado el pago correspondiente a todas las personas que perciben Pensiones No Contributivas incluidas en el calendario de julio.

El bono se acredita junto con el haber mensual

Además del haber habitual, quienes reúnan las condiciones definidas por el Gobierno nacional recibirán el bono correspondiente al mes de julio. Este refuerzo económico se deposita junto con la prestación, por lo que los beneficiarios no deben efectuar una gestión específica para cobrarlo.

La acreditación del dinero se realiza automáticamente en la cuenta bancaria informada en Anses. De esta manera, el organismo busca simplificar el acceso al beneficio y evitar trámites presenciales innecesarios.

El bono se acredita automáticamente junto con el haber mensual correspondiente.

Qué tener en cuenta antes de la fecha de cobro

Las personas que esperan el pago pueden verificar que sus datos personales y bancarios estén correctamente registrados en Anses para evitar inconvenientes en la acreditación del dinero.

También es importante consultar el calendario oficial de pagos para conocer la fecha exacta en la que corresponde el depósito según la terminación del DNI. Esto permite organizar el cobro y confirmar cuándo estarán disponibles tanto el haber mensual como el bono para quienes cumplen con los requisitos.