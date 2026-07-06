La Scaloneta contra los planes de Karina, "Partido Acuerdista" y el 9 de Julio de Milei

La Selección le cambió todos los planes a Karina Milei, que iba a relanzar el Gobierno con su nuevo equipo este martes a la tarde pero en Casa Rosada no previeron el fixture de la Scaloneta, que se juega este martes su pase a cuartos de final desde las 13 horas contra Egipto. Por eso es que se postergó la reunión de mesa política con el estreno de Diego Santilli como Jefe de Gabinete. En su despacho, entonces, se realizará finalmente este miércoles a las 17 horas.

La Selección también modificó la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier, que en vez de a las 11 hablará a partir de las 10.30 de la mañana del martes.

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La primera semana de Ravier ya tuvo varios episodios y ya hay ruido en Balcarce 50 con actitudes del portavoz. La frase "los que no puedan pagar el gas tendrán que abrigarse" en su primera ponencia en las conferencias; la foto viajando el jueves a la noche a su provincia de La Pampa y acortando su semana de trabajo; una costosa cafetera que llegó a su nombre por la mesa de entradas de Balcarce 24; y sus palabras públicas sobre Manuel Adorni. Un cóctel fuerte de tragar para Karina Milei en apenas una "semanita".

Se estrena la nueva mesa política

En la mesa política del miércoles estarán presentes los mismos de siempre, Karina, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt, Santilli, sumados los "nuevitos" Ravier y el flamante Secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Se tratarán varios temas, entre ellos muchos parlamentarios, con leyes y proyectos en la mira pero la protagonista será la reforma electoral. La clave es si se eliminan las PASO, si se avanza hacia una posible suspensión de las primarias y se frena el pedido del kirchnerismo de por lo menos dejar vigente una PAS (internas no obligatorias). Karina Milei está dispuesta a llegar a cualquier arreglo con tal de que en 2027 no haya ni PASO ni PAS. Esto incluye también darles la posibilidad de colectoras a los gobernadores.

Este ítem incluye también otro dato a futuro: ¿acordar o no en las provincias? En 2025 hubo una estrategia clara de Karina y los Menem: no acordar con los gobernadores y poner candidatos propios. Ahora hay una decisión tomada al respecto y es contraria a esa idea.

Lo explica así un operador libertario a El Destape: "Ahora vemos bien los acuerdos. Se confunde estrategia de construcción nacional con táctica electoral. La estrategia no cambió. Lo que cambia son las tácticas usadas. Y la estrategia es ampliar en todo el país". Según esta fuente de LLA, "la táctica a veces es compitiendo y a veces es acordando; a veces acelerando y a veces frenando". Sobre el 2027 que se viene es contundente: "La táctica para esta etapa es mucho más acuerdista".

¿Por qué ahora Milei sería "más acuerdista"? ¿Qué cambió de 2025 a 2027? Responden en el Gobierno a El Destape: "Porque no es lo mismo disputar por 20 bancas que la competencia es para ver si metés 12 u 8 y donde hasta si perdés ganás algo que gastarte en una campaña que si perdés te quedás sin nada", reflexionó esta fuente sobre las diferencias entre el año pasado y las elecciones próximas.

En el Gobierno creen que se aleja la posibilidad de poder lograr varios gobernadores propios por el desdoblamiento que habrá en la mayoría de las provincias. El año pasado se especulaba tras la victoria en octubre que LLA podría tener de 8 a 12 provincias violetas. Ahora bajaron ese potencial a "5 como máximo". Aunque saben que será muy difícil. Por eso la apuesta a la elección presidencial en octubre donde los gobernadores aliados apoyen la reelección de Milei. Ven como clave a futuro los movimientos que pueda hacer Cristina Kirchner y si el peronismo se rompe como se prevé.

En los despachos libertarios creen que para que un candidato a gobernador de LLA triunfe necesitará "buen timing, economía creciendo y problemas en los frentes provinciales (PJ roto)", anticiparon a El Destape.

Todos estos temas irán deslizándose en la mesa política del miércoles ante los ojos y oídos de Karina Milei. Al otro día, su hermano, Javier Milei partirá a Tucumán. Es noticia que el Presidente argentino esté en el país en el Día de la Independencia. Pasará el 9 de julio en un acto con su hermana, Santilli y el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo. Podría otra vez aparecerse en ese evento la Vicepresidenta, Victoria Villarruel.