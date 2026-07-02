El plan de Milei para suspender las PASO, romper al PJ y lograr la reelección en 2027

Con el cambio del jefe de Gabinete y con la idea de superar una grave crisis política, el Gobierno comenzó su camino para la reelección de Javier Milei. Con ese norte, ya trabajan varias áreas en la columna vertebral de ese plan: realizar una reforma política definitiva.

El eje de esa reforma son las elecciones venideras. Para golpear al peronismo opositor, el Gobierno necesita eliminar las PASO y preparar el terreno para que Milei tenga un segundo mandato. Los libertarios creen que con las PASO puede ganar el PJ y sin PASO es inevitable la reelección.

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En el entorno de Milei está descartada la idea de aprobar la eliminación de las PASO. Por eso, van por la suspensión para el 2027 de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

"Nuestra idea era la eliminación total. Pero no se va a poder. Si para eso tenemos que suspender, suspendemos. PAS no queremos. PAS no. Suspender. Que no haya primarias", afirmó una fuente del Gobierno a El Destape.

¿PASO o PAS?

¿Qué son las PAS? Las internas no obligatorias. Una herramienta que busca el peronismo si no logra frenar el avance del Gobierno contra las PASO.

En el PRO hay disidencias. Un grupo no quiere eliminar las PASO, por eso el Gobierno no podrá eliminarlas. Pero sí suspenderlas. En Casa Rosada creen que "el argumento del PRO para no apoyar la eliminación es que cerrarlas definitivamente los perjudica porque ellos en la discusión presidencial del 2031 capaz las necesiten", le dijo una fuente a El Destape.

En el Gobierno están confiados de que saldrá la suspensión. Cuentan con el aval de los gobernadores. "Lo vemos viable. Es más importante el Senado. Si sale ahí, sale en Diputados. Al único que no le va a cerrar del todo a es una parte del PRO. Pero ahí lo tenemos a Santilli para convencerlos", afirman en el Gobierno.

¿Cuáles son las llaves de Milei para abrir el corazón de los gobernadores? Las colectoras. Les dará a los mandatarios la posibilidad de listas para ir con Milei en la boleta. A los dos les cierra. Win-win.

"Va a ser algo similar a las colectoras. Se está negociando en el Senado y se va a negociar en espejo en Diputados", confirmaron desde La Libertad Avanza.

En Casa Rosada esperan aprobar la media sanción de la reforma electoral en agosto. Y luego darle el golpe final en Diputados con el debate del Presupuesto, otro tema que interesa, por los recursos, a los gobernadores.

Cristian Ritondo es una de las voces en contra del fin de las primarias. ¿Qué opina el diputado? "El proyecto ingresó por el Senado, hay que ver qué texto llega a Diputados. Respecto a las PASO, hay argumentos válidos en los dos sentidos. Las críticas son entendibles, obligar a la gente a votar hasta cuatro veces tiene un costo para el Estado y para los ciudadanos. Pero también es cierto que son una herramienta de renovación interna de los partidos", le dijo a El Destape.

"La democracia tiene costos, el objetivo es eficientizarlos. Por eso , en lo personal, creo que una alternativa que vale la pena explorar es la de primarias no obligatorias, es decir, que cada partido decida si las usa o no. Lo importante es que si hay cambios en las reglas de juego de la democracia se hagan con el mayor consenso posible siempre", reflexionó Ritondo ante este portal.

En medio de la crisis interna en el peronismo, la suspensión de las PASO sería un mal trago para el PJ. En broma, en el Gobierno dicen: "Para el PJ del interior, no. Ja". Es que los peronistas aliados a Milei van a respaldar la decisión del Gobierno.