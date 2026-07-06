Diego Ramos conmovió a todos al contar cómo se enteró de la muerte de Ernestina Pais.

Este sábado 4 de julio por la noche, Mirtha Legrand llevó adelante una nueva emisión de La Noche de Mirtha. La misma tuvo invitados más que interesantes: el diputado libertario Alberto Benegas Lynch; la conductora Susana Roccasalvo; el periodista político Lucas Morando y el actor Diego Ramos.

El último de ellos protagonizó un momento más que conmovedor, al explicarle a los demás presentes como fue que tanto él como sus demás compañeros de elenco de "El Divorcio del Año" se enteraron del fallecimiento de Ernestina Pais, teniendo en cuenta que estaban esperándola para una nueva función de la obra.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del sábado 4 de julio.

Diego Ramos contó cómo se enteraron del fallecimiento de Ernestina Pais

"La estábamos esperando para la función y nunca llegó. Lo que sucedió es de público conocimiento, un accidente fatal, nosotros no sabíamos qué estaba pasando", manifestó primeramente. En ese sentido, recapituló: "Eran las 8 de la noche, ella llegaba con mucho tiempo, nadie la estaba apurando, aparte ella siempre era muy puntual. A esa hora le manda un mensaje una periodista de Crónica a Muscari, diciendo '¿sabés algo del accidente de Ernestina con el tren?'".

Sobre lo que ocurrió después, contó: "Empezamos a ver en redes, la tele, el hijo. Todavía no estaba el tema, pero como que estaban investigando. Es ahí cuando José la empieza a llamar". "Mucha gente piensa que la estábamos apurando desde el teatro y que por eso cruzó, no es cierto", advirtió, explicando que "a las 20:30 fueron los llamados y esto ocurrió a las 7 y pico".

"Ahí nos enteramos, también por el hijo, porque lo llamamos y nos contó que había ido a la casa a chequear si estaba o no, y que estaba la Policía esperándolo. Le dijeron que los acompañara a la casa del padre y ahí nos imaginamos. Por un choque nadie te va a buscar a tu casa", narró.

Además, comentó que "fue ahí que salimos a decirle a la gente que la función se suspendía, pero sin dar demasiados detalles, pero porque tampoco los teníamos". "De hecho, hay familiares muy cercanos que se enteraron por los medios", añadió. Finalmente, respecto a si la obra volverá a tener nuevas funciones, confesó: "Seguramente va a volver, no sé si acá o de gira, pero todavía es muy pronto".