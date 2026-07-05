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Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 5 de julio

Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 5 minutos

Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.

Hace 5 minutos

Telekino de hoy EN VIVO: a qué hora es el sorteo y cómo prepararte este 5 de julio

Premios con el número de cartón

Mientras afilamos el lápiz para marcar el cartón, no te olvides de un detalle que muchos pasan por alto: además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, el Telekino regala todos los domingos premios espectaculares (autos 0km, camionetas, viajes) usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Así que aunque no hayas acertado ni una, revisá bien ese papelito: ¡la suerte puede estar en el serial!

Acomodate que a las 15:00 hs arranca la acción. No te vayas a perder ni un segundo de esta timba.

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