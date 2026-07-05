Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 5 de julio

Premios con el número de cartón

Mientras afilamos el lápiz para marcar el cartón, no te olvides de un detalle que muchos pasan por alto: además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, el Telekino regala todos los domingos premios espectaculares (autos 0km, camionetas, viajes) usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Así que aunque no hayas acertado ni una, revisá bien ese papelito: ¡la suerte puede estar en el serial!

Acomodate que a las 15:00 hs arranca la acción. No te vayas a perder ni un segundo de esta timba.