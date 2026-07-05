Partido del Mundial entre México e Inglaterra se retrasa una hora

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra

El partido de los ‌octavos de ‌final del Mundial entre México e Inglaterra se retrasó el domingo debido a las condiciones meteorológicas adversas en los alrededores ​del Estadio ⁠Azteca.

El partido debía ‌comenzar a las 18:00 ⁠hora local (2400 ⁠GMT del lunes), pero se retrasó una hora.

"Debido a ⁠las condiciones meteorológicas adversas ​en la Ciudad ‌de México, incluido ‌el riesgo de rayos ⁠en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de octavos ​de ‌final de la Copa Mundial entre México e Inglaterra se ha aplazado hasta las ⁠19:00 hora local (0100 GMT). La seguridad y la protección de todas las personas son la prioridad de la FIFA", informó el ‌organismo rector del futbol mundial.

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La voz del estadio pidió a los aficionados que se mantuvieran en sus ‌asientos, señalando que era el lugar más seguro. Minutos antes ‌de ⁠la hora pautada de inicio, seguía ​lloviendo en Ciudad de México.

Con información de Reuters