Partido del Mundial entre México e Inglaterra se retrasa una hora

El partido de los octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra se retrasó el domingo debido a las condiciones meteorológicas adversas en los alrededores del Estadio Azteca.
El partido debía comenzar a las 18:00 hora local (2400 GMT del lunes), pero se retrasó una hora.
"Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de octavos de final de la Copa Mundial entre México e Inglaterra se ha aplazado hasta las 19:00 hora local (0100 GMT). La seguridad y la protección de todas las personas son la prioridad de la FIFA", informó el organismo rector del futbol mundial.
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La voz del estadio pidió a los aficionados que se mantuvieran en sus asientos, señalando que era el lugar más seguro. Minutos antes de la hora pautada de inicio, seguía lloviendo en Ciudad de México.
Con información de Reuters