Cómo le irá a Franco Colapinto en el GP de la F1 en Silverstone, según la Inteligencia Artificial

El Gran Premio de Reino Unido en el mítico circuito de Silverstone promete ser una verdadera batalla de estrategia, velocidad y, fundamentalmente, resiliencia. Luego de una clasificación accidentada, Franco Colapinto se prepara para una carrera de remontada, donde el clima cambiante y el historial de neutralizaciones de este trazado serán sus principales aliados para meterse en la zona de puntos.

Con la grilla de largada definida, la inteligencia artificial ChatGPT analizó las variables clave y te traemos la simulación de lo que puede pasar con el piloto argentino en una de las citas más exigentes del calendario 2026 de la Fórmula 1.

Los candidatos al triunfo

La parte alta de la parilla estará sumamente disputada. Delante del Alpine número 43 largarán autos que están un escalón arriba en rendimiento. El gran candidato del fin de semana es Kimi Antonelli, quien ratificó el extraordinario momento de Mercedes al quedarse con la pole position y la carrera Sprint. Detrás de él, las Ferrari y los Red Bull asoman como las principales amenazas al triunfo.

El Top 10 que asoma en Silverstone: Según las proyecciones, el podio ideal quedaría en manos de Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, seguidos de cerca por George Russell, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso y Pierre Gasly. El décimo lugar quedará reservado para quien logre capitalizar el caos de la carrera.

Las probabilidades de Colapunto: ¿Qué chances tiene de sumar puntos?

El automovilismo tiene un nivel de incertidumbre mucho mayor que otros deportes por factores como el clima británico, las estrategias y los incidentes. Analizando el panorama actual, estas son las probabilidades para el resultado de Franco Colapinto:

45% de probabilidades: Terminar entre el 12.º y 14.º puesto , en una carrera lineal y con pocas variantes.

30% de probabilidades: Finalizar entre el 9.º y 11.º puesto , peleando rueda a rueda por el último punto disponible.

15% de probabilidades: Alcanzar un Top 8 , un escenario muy factible si la carrera es alterada por la lluvia, banderas rojas o ingresos del Safety Car .

10% de probabilidades: Un abandono prematuro por incidente en el pelotón del fondo o fallas mecánicas.

En qué puesto terminará Colapinto?

Considerando el golpe en la clasificación, el rendimiento de Alpine en Silverstone, las zonas de adelantamiento que ofrece el circuito inglés y la alta probabilidad de que la lluvia o el auto de seguridad hagan su aparición, nuestro pronóstico puntual es que Franco Colapinto finalizará en el 11.º puesto.

De cumplirse esta predicción, el argentino avanzará entre seis y ocho posiciones respecto de su lugar de partida, quedando a las puertas de la zona de puntos en una demostración de pilotaje y ritmo de carrera. Si el GP de Reino Unido transcurre sin imprevistos, lo lógico sería verlo entre el 12.º y 13.º lugar; pero si el cielo de Silverstone se abre o el asfalto se vuelve caótico, el Top 10 está perfectamente a su alcance.