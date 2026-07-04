El pulmón verde oculto del litoral argentino que tenes que recorrer al menos una vez en la vida

En el noreste de la provincia de Santa Fe, a orillas del río Paraná, se encuentra Jaaukanigás, uno de los humedales más importantes de la Argentina y un destino que todavía permanece fuera de los circuitos turísticos masivos.

Con casi 492.000 hectáreas protegidas, este sitio Ramsar combina una extraordinaria biodiversidad con propuestas de ecoturismo durante todo el año.

¿Cómo es Jaaukanigás, el humedal oculto del litoral argentino y que tenes que recorrer al menos una vez?

Jaaukanigás, cuyo nombre significa "gente del agua" en lengua abipona, se extiende sobre la planicie de inundación del río Paraná, en el departamento General Obligado. Fue declarado sitio Ramsar en 2001 por su relevancia ambiental y alberga selvas en galería, lagunas, esteros, bañados, riachos y pastizales que sirven de refugio para cientos de especies de flora y fauna.

Entre sus habitantes más emblemáticos se encuentran el yacaré, el mono carayá, el carpincho, el ciervo de los pantanos y más de 300 especies de aves, lo que lo convierte en uno de los principales destinos argentinos para el avistaje de fauna.

Las principales puertas de ingreso son las ciudades de Reconquista, Avellaneda y Villa Ocampo, donde los visitantes pueden contratar excursiones con guías locales y acceder a servicios de alojamiento y gastronomía.

Jaaukanigás ofrece propuestas para quienes buscan turismo de naturaleza. Las navegaciones por los canales del Paraná permiten recorrer islas y riachos rodeados de vegetación, mientras que también se organizan salidas en kayak, cabalgatas, caminatas interpretativas y safaris fotográficos.

La observación de aves es otra de las actividades más elegidas, gracias a la gran diversidad de especies que habitan el humedal. Además, la región conserva una fuerte identidad cultural vinculada a los pescadores artesanales y a las comunidades que históricamente convivieron con el río.

Con su combinación de naturaleza, biodiversidad y experiencias al aire libre, Jaaukanigás se consolida como uno de los grandes tesoros ocultos del litoral argentino y una alternativa para quienes buscan conocer un paisaje diferente, lejos de los destinos más concurridos.