Vito Quiles es un influencer, creador de contenido y agitador español conocido por sus intervenciones en la política nacional de derecha y la extrema derecha. Alcanzó notoriedad en redes sociales por sus videos agrediendo a dirigentes políticos, periodistas y funcionarios, así como por sus coberturas durante actos públicos y ruedas de prensa.

Con el paso de los años, Quiles se convirtió en una figura habitual dentro del ecosistema mediático conservador español, colaborando con distintos medios digitales y construyendo una amplia comunidad en plataformas como X, donde tiene más de 500 mil seguidores, YouTube (27 mil suscriptores), Instagram (1,4 millón de seguidores) y TikTok (casi 850 mil seguidores).

Su estilo verborrágico y provocador le permitió ganar miles de seguidores, aunque también lo convirtió en una de las figuras más repudiables dentro del panorama político español.

La polémica por el supuesto ofrecimiento de Milei

Recientemente, Vito Quiles aseguró públicamente que el presidente argentino, Javier Milei, le habría ofrecido resguardo en la Embajada argentina en España si su situación judicial se agravaba.

La declaración se produjo después de que trascendiera que un juzgado de Madrid había emitido una orden de localización y detención para garantizar su comparecencia en una investigación judicial. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna confirmación oficial del Gobierno argentino sobre un eventual ofrecimiento de ese tipo ni sobre el inicio de un procedimiento de asilo político.

Las declaraciones de Quiles tuvieron una amplia repercusión tanto en España como en Argentina debido a la afinidad ideológica que el influencer ha manifestado reiteradamente hacia el mandatario argentino.

La causa judicial que enfrenta en España

La situación judicial de Vito Quiles se agravó en julio de 2026, cuando un juzgado de Madrid emitió una orden de localización y detención después de que el influencer no compareciera a dos citaciones judiciales dentro de una investigación por un presunto delito contra el honor.

La investigación está relacionada con la difusión de un bulo sobre un funcionario del Ministerio de Hacienda, a quien Quiles presentó en redes sociales como un supuesto exconvicto que habría sido favorecido para acceder a un cargo público. Según la querella, el influencer también difundió datos personales e imágenes del funcionario, lo que habría provocado una campaña de insultos y amenazas en su contra.

Tras varios días sin ser localizado por la Policía Nacional, Quiles compareció voluntariamente en los juzgados de Plaza de Castilla. La jueza dejó sin efecto la orden de localización y detención y fijó una nueva fecha para su declaración.

El influencer sostiene que todas las actuaciones judiciales responden a una persecución política contra quienes critican al Gobierno español. Sin embargo, las autoridades judiciales han enmarcado los distintos procedimientos dentro del funcionamiento ordinario de la Justicia.

Además de esta causa, Quiles enfrenta otros procedimientos judiciales en distintas fases de tramitación. Entre las causas conocidas públicamente figuran:

Una investigación por presunta revelación de secretos y acoso tras difundir la dirección y fotografías del domicilio de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica.

tras difundir la dirección y fotografías del domicilio de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Una causa por presuntas injurias y calumnias contra Rubén Sánchez , secretario general de Facua.

, secretario general de Facua. Una investigación por un presunto delito de odio relacionada con la difusión de una entrevista a una mujer con discapacidad intelectual .

. Una denuncia vinculada a un presunto caso de estafa.

No obstante, algunas denuncias presentadas anteriormente contra el influencer fueron archivadas por la Justicia española.

La relación entre Vito Quiles y Javier Milei

La cercanía política entre Vito Quiles y Javier Milei se hizo evidente durante los últimos años. El influencer expresó públicamente su admiración por el presidente argentino y defendió en numerosas ocasiones sus políticas económicas y su discurso liberal.

Precisamente esa afinidad llevó a Quiles a afirmar que Milei le habría ofrecido resguardo en la Embajada argentina en España, una declaración que hasta el momento no fue confirmada oficialmente por la Casa Rosada.

Las frases más repudiables de Vito Quiles

El estilo comunicativo de Vito Quiles se caracteriza por la confrontación y por el uso de expresiones que provocaron denuncias, rectificaciones y fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales. Entre las declaraciones más polémicas atribuidas al influencer se encuentran las siguientes:

"Rubén Sánchez es un criminal". Quiles también calificó públicamente al secretario general de Facua como "estafador" y lo vinculó con delitos graves sin aportar pruebas. Estas manifestaciones dieron origen a un procedimiento judicial por presuntas injurias y calumnias.

Quiles también calificó públicamente al secretario general de Facua como y lo vinculó con delitos graves sin aportar pruebas. Estas manifestaciones dieron origen a un procedimiento judicial por presuntas injurias y calumnias. "Pedro Sánchez es un dictador". Expresión utilizada por Quiles en distintas intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales para referirse al presidente del Gobierno español.

Expresión utilizada por Quiles en distintas intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales para referirse al presidente del Gobierno español. "España no es una democracia plena". El influencer sostuvo en diversas ocasiones que existe una persecución política y judicial contra periodistas e influencers críticos del Gobierno.