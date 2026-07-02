"Piensan que está por encima de las leyes": desde Formosa apuntaron contra Basualdo y Paoltroni por los desmontes ilegales

El presidente del bloque de diputados provinciales en Formosa del Partido Justicialista (PJ), Agustín Samaniego, lanzó duras críticas contra el senador nacional Francisco Paoltroni y el diputado nacional Atilio Basualdo, ambos de La Libertad Avanza (LLA) en Formosa. El legislador los acusó de utilizar sus cargos públicos para obtener beneficios personales y sostuvo que actúan como si estuvieran por encima de las normas.

"Les sucede lo mismo que a Manuel Adorni. Se creían que tenían coronita y que los privilegios de la función pública también podían trasladarlos al ámbito privado", afirmó Samaniego al cuestionar la conducta de los dirigentes libertarios.

En ese sentido, aseguró que tanto Paoltroni como Basualdo "piensan que porque detentan un cargo nacional de senador y de diputado están por encima de las leyes", aunque remarcó que en la provincia "ni Paoltroni, ni Basualdo, ni nadie está por encima de las normas que rigen".

Al referirse al senador nacional, recordó la sanción impuesta por el desmonte ilegal en un establecimiento rural y señaló que "ha hecho algo ilegal, que fue atentar contra el medio ambiente", por lo que consideró que debe afrontar el pago de la multa superior a los 101 millones de pesos, además de la actualización, intereses y costas judiciales.

Samaniego también hizo referencia a los créditos hipotecarios otorgados a Paoltroni y Basualdo, sobre los que cuestionó la falta de transparencia. "Se emparentan tanto. Utilizan sus lugares en este Gobierno nacional para las prebendas y los beneficios personales. No buscan el beneficio de la provincia, ni qué obra pueden traer o qué proyecto favorece a Formosa", expresó.

En otro tramo de sus declaraciones, el diputado provincial vinculó esas conductas con la reciente renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas: "Era un escándalo. Desde los casos de incremento irregular de su patrimonio hasta el último dato que se conoció de que les hacía sacar bienes a sus empleados con sus tarjetas de crédito".

Para Samaniego, la permanencia de Adorni en el cargo durante los últimos meses fue "una locura", pese a las denuncias que pesaban en su contra. Además, afirmó que el caso no constituye un hecho aislado, sino que responde a una lógica del oficialismo nacional.

"El problema es que no se trata solamente de un síntoma o de un hecho aislado. Esto forma parte de la estructura del Gobierno libertario: la corrupción. Sacarle ventajas a la función pública está en el gen de La Libertad Avanza", concluyó.