PBA dictó la conciliación obligatoria en Tenaris: “Los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste”

El ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, dictó el miércoles por la tarde la conciliación obligatoria en medio del conflicto que se generó en la empresa Tenaris SIAT, luego de anunciar 150 despidos. Desde la cartera laboral señalaron que “los trabajadores no ser la variable de ajuste del industricidio”. Además, se convocó a las partes a una audiencia de conciliación para el lunes 13 de julio.

Ezequiel Berrueco, secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral dependiente del ministerio de Trabajo, enfatizó en declaraciones radiales que la situación es parte de “un conflicto inducido” por las políticas económicas del gobierno nacional. Además dijo que en el transcurso de la jornada iba a “realizar una audiencia de partes en la delegación de Lanús del ministerio de Trabajo”, con la “prioridad de mantener la paz social y fortalecer el diálogo”.

Amén de ello, el funcionario subrayó que esta situación “es resultado de la política económica del gobierno nacional y el industricidio planificado” que lleva adelante. Lo cierto es que ahora, por un periodo de 15 días, se retrotrae la situación al inicio del conflicto y se deja sin efecto el despido de 150 trabajadoras y trabajadores.

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Según indica la disposición, el conflicto fue generado por los despidos masivos, lo que derivó en una situación de “extrema gravedad” y en ese contexto, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación con el objetivo de “promover una solución pacífica legal al conflicto existente”.

Con la disposición, dio inicio al período de conciliación obligatoria por 15 días, en los cuales deben cesar todas las medidas que las partes llevaran a cabo. En este lapso, el gremio debe dejar sin efecto las medidas de acción directa, mientras que la empresa empleadora debe “abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal”, retrotrayendo las medidas que dieron inicio al conflicto.

De esta manera, el ministerio abre las puertas a una negociación que permita acercar a las partes con el fin de negociar los temas en los cuales mantienen diferencias. “Tenemos el compromiso con el pueblo bonaerense de estar presente como Estado ante cada conflicto laboral, y para acompañar la paz social como una herramienta de bienestar de nuestra comunidad, máxime teniendo en cuenta que Tenaris es el principal contribuyente del municipio de Lanús”, afirmó el ministro, Walter Correa.

Por el lado empresarial, Tenaris SIAT - que se dedica a la construcción de caños - quedó fuera de dos licitaciones abiertas por el Gobierno nacional vinculadas a la iniciativa para exportar gas natural licuado. En ese contexto, la empresa que depende del Grupo Techint, decidió desvincular a 150 trabajadores a partir de hoy. En el proceso de construcción del Gasoducto “Néstor Kirchner”, empleó a más de 550 trabajadores bajo convenio, y llegó a funcionar en tres turnos para satisfacer la demanda del emprendimiento.