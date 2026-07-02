Jugó en la Selección de Uruguay, bancó a Bielsa y destrozó a los jugadores: "Quejas"

Jugó en la Selección de Uruguay, bancó a Bielsa y destrozó a los jugadores

Un exjugador de la Selección de Uruguay rompió el silencio con una picante crítica al plantel de la "Celeste" que quedó afuera del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los empates con Cabo Verde y Arabia Saudita, sumados a la derrota con España, marcaron el destino del elenco entonces dirigido por Marcelo Bielsa que se despidió tempranamente del torneo. Ante esta situación, fue Gustavo Poyet quien apoyó al DT argentino a pesar de su salida.

Un exjugador de Uruguay liquidó al plantel y bancó a Bielsa tras la eliminación en el Mundial 2026

"Me dejó anonadado la cantidad de veces que los jugadores fueron a ver al entrenador con quejas. Llevo entrenando casi 20 años y me considero un técnico normal, alguna vez habrá venido un jugador a hablar conmigo, pero no es algo común. ¿Cuánto duraban las charlas? ¿20 minutos? Si pidieron bajarla a 10 es una vergüenza, una falta de respeto al país. ¿No te bancás una charla de 20 minutos? Estás todo el día al pedo en un hotel, no seas malo", esbozó el exhombre del Chelsea de Inglaterra en diálogo con Derechos Exclusivos en Radio Uruguay AM 1050.

Igualmente, Poyet también destacó el desempeño del equipo en los partidos más allá de los flojos resultados. "Comenzó lento con Arabia, tenso, atado, intentando no perderla y pasándola para el costado, pero el segundo tiempo jugó bárbaro, debió haberlo ganado". Por otro, con respecto al segundo cruce lanzó que fue "muy extraño" y les hicieron dos goles que los golpearon. "Creo que mereció más, pero el fútbol de hoy es así", añadió. Sobre España, agregó que "los jugadores se partieron la cara y dejaron todo, jugaron exactamente como propone Bielsa en un partido que rescatando un empate de permitía pasar".

Gustavo Poyet destrozó al plantel de Uruguay por el Mundial 2026 y bancó a Marcelo Bielsa

Poyet bancó a Bielsa a pesar de la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

A su vez, aseguró que le pareció muy interesante la conferencia de Marcelo Bielsa, independientemente de estar o no de acuerdo con algunas cosas. "Me gustó mucho porque si no hablamos, los entrenadores no damos explicaciones. Si das explicaciones estás poniendo excusas, le doy mucho valor a su postura". Por último, aseveró que para dirigir al seleccionado uruguayo "hay que tener un conocimiento, una experiencia y una trayectoria además de haber lidiado con cierto nivel de jugadores".

Las declaraciones de Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

En la conferencia de prensa del DT argentino en su regreso a Uruguay, destacó: “Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Ellos preferían que ese tiempo se redujera y yo accedí a eso. Yo asumí un compromiso, pero llegó un momento en que no fue suficiente; lo plantearon y lo acepté”. El entrenador señaló que el recorte afectó principalmente a las charlas post-partido: “Charlas colectivas sobre los partidos anteriores era una de las cosas que los jugadores querían reducir y así fue. Siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente…”.

Con un tono afectado, Bielsa confesó: “Yo le soy sincero, para mí obviamente este cierre y despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores que fueron de una capacidad de esfuerzo enorme”. Finalmente, el técnico dejó claro que no responsabiliza a los futbolistas por el fracaso y destacó su ética en el manejo interno del equipo: “A mí los jugadores no hicieron nada que me haya impedido conducirlos (...). Yo nunca he hablado, en estos tres años, jamás hablé con ningún periodista de ninguna nacionalidad, salvo en conferencias de prensa. Tampoco recurrí a ningún dirigente para que trasladara necesidades mías a los jugadores; solamente hablé con los jugadores”.