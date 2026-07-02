Ricardo García votó a Milei, pero le lanzó una durísima crítica: "No"

Ricardo García votó a Milei, pero le lanzó una durísima crítica.

El actor y cantante Ricardo García brindó una entrevista a un móvil de El Destape en la que habló de la situación económica que atraviesa el país y de cómo impacta en su vida cotidiana. Aunque manifestó que mantiene una buena posición económica y recordó que votó dos veces a Javier Milei, reconoció que el dinero ya no rinde como antes.

Durante la entrevista, García aseguró que, pese a trabajar junto a su esposa, la exvedette Adriana Aguirre, también siente el impacto del aumento del costo de vida. "Yo llego tirando. Hay que llegar a fin de mes", afirmó el artista. Luego explicó: "Y eso que mi situación económica es bastante buena. Vivo acá en la Recoleta, trabajamos los dos; mi esposa es una famosa vedette, Adriana Aguirre. Y yo también soy actor y cantante".

En ese contexto, remarcó que el incremento de los precios afecta incluso a quienes cuentan con ingresos estables. "Todo pesa más. No sé cómo, pero la plata nunca alcanza", sostuvo.

Qué dijo sobre Javier Milei

Consultado por el gobierno nacional, García recordó que acompañó al actual Presidente en las urnas y consideró que intenta revertir la situación del país. "Yo creo que Milei está haciendo lo que puede para poder sacar este país adelante", expresó. Además, agregó: "Yo lo voté dos veces a Milei. Entiendo que la gente 'el apriete, el apriete, el apriete'".

Ricardo García votó a Milei, pero le lanzó una durísima crítica.

En otro tramo de la charla, García señaló que percibe una suba constante en el costo de los productos de consumo diario. "En el supermercado está todo cada vez más caro", aseguró.