Maquillaje por solo $10.500: los rubores más económicos, pigmentados y cremosos que son furor este 2026.

Comprar maquillaje económico y de buena calidad puede ser todo un desafío al día de hoy, pero hay un rubor que se volvió viral en las redes sociales por costar solamente $10.500, y que además, tiene una textura cremosa, un acabado glowy y es bien pigmentado. Además, es apto para veganos gracias a sus ingredientes. En redes como TikTok, miles de creadoras de contenido beauty lo compartieron mostrando cómo queda.

Una de ellas fue Ana Schujman, experta en beauty y cuidado de la piel, quien comparte reseñas de diferentes productos en sus redes sociales. Se trata del rubor Crush Blush, de Todomoda Beauty, que está disponible en 5 tonos diferentes que van desde los más cálidos hasta los más fríos. Hay opciones para toda colorimetría y diferentes tipos de intensidad, adaptables para el gusto personal de cada persona.

"Ahora entiendo por qué me gusta tanto este rubor: porque es muy parecido a los Glow Play Blush de Mac, en el tono Brush Please", asegura Ana. Estos rubores tienen una fórmula cream-to-powder, un tipo de fórmula híbrida que se aplica como si fuese una crema hidratante, pero que deja un acabado aterciopelado.

Los dos tonos más populares son el Caramel Cheeks y el Sugar Cream. El primero es más cálido y claro, más tirando al salmón, mientras que el segundo es mucho más rosado y pigmentado. Con respecto al Caramel Cheeks, cuenta Schujman: "El packaging es marroncito, pero yo lo veo como un nude rosado. La textura se siente bien cremosita y se difumina muy bien, el acabado que deja es bastante luminoso, no es un producto que te deja un acabado mate".

Con respecto al segundo, explica que es "más pigmentado" y un tono más rosado y frío, mucho más intenso que el anterior. Para aplicarlo, se puede difuminar tanto con el dedo como con una esponja o brocha. "De los dos el que más me gustó es Caramel Cheeks, porque yo siento que hay mucho rubor rojizo, peachy, rosita, entonces me copa mucho que haya un rubor rosadito nude. Estos tonos que son así como quemados quedan bien en todas las pieles porque se ven muy pero muy naturales", concluye.

Cuál elegir según tu tipo de piel y dónde comprarlos

Existen cinco tonos en total: el Caramel Cheeks, el Blooming, el Sugar Cream, el Plum Glow y el Spicy Self. Lo ideal es ir presencialmente a probarlos, para asegurarte de elegir un tono acorde a tu colorimetría y tus preferencias personales. Los locales cuentan con testers en los que podés aplicar un poco de producto en tu mano para asegurarte de elegir el correcto. También se pueden comprar online en la web de Todomoda.

Si estás entre el Caramel Cheeks y el Sugar Cream, los dos más virales, te conviene pensar qué tan natural te gusta el maquillaje. Si lo preferís mucho más soft y disimulado o bien tenés una tonalidad cálida, el Caramel Cheek es ideal. Por otro lado, si preferís los rosados o no sos tan cálida, el Sugar Cream puede ser la mejor opción.