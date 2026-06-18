Chau líneas de expresión: los mejores trucos de maquillaje para disimular las arrugas de la piel.

Disminuir las líneas de expresión a través del maquillaje es posible, pero es importante conocer los trucos de los maquilladores para hacerlo correctamente. Si no se hace bien, la piel puede quedar agrietada, seca y las líneas se pueden notar todavía más.

El error más común es intentar cubrir las arrugas con más producto. En realidad, ocurre exactamente lo contrario: cuanto más pesada sea la base o más polvo se aplique, más se marcarán las líneas alrededor de la boca y los surcos de expresión. La clave está en preparar la piel correctamente antes del maquillaje. Vogue México compartió los mejores secretos de los maquilladores para lograrlo con éxito.

Cuáles son las claves para tapar las líneas de expresión con maquillaje

Paso 1

El primer paso es una buena hidratación. Una piel hidratada luce más lisa, luminosa y flexible, lo que ayuda a que la base se funda mejor y no se acumule en las líneas de expresión. Para este paso, algunas opciones fáciles de conseguir en Argentina son la Loción Hidratante Facial de Dermaglós y la Loción Facial Hidratante de CeraVe.

Paso 2

Después de la crema hidratante, los maquilladores recomiendan incorporar un sérum con ácido hialurónico. Este ingrediente ayuda a retener agua en la piel y aporta un efecto visual de mayor volumen, lo que puede suavizar temporalmente la apariencia de las líneas finas. Entre las alternativas más populares se encuentran Minéral 89 de Vichy y el Sérum Ácido Hialurónico de Dermaglós.

Paso 3

Una vez que la piel absorbió estos productos, llega el momento de sellar la hidratación con una crema que funcione como base para el maquillaje. El objetivo es crear una superficie uniforme para que la base no se adhiera a las zonas secas. Dos productos muy recomendados son Embryolisse Lait-Crème Concentré y Hyalu B5 Aquagel de La Roche-Posay.

Paso 4

Para quienes tienen poros visibles o líneas de expresión más marcadas, un primer suavizante puede hacer una gran diferencia. Este tipo de productos crea un efecto óptico que difumina irregularidades y deja la piel con una apariencia más uniforme. Algunas opciones conocidas son Baby Skin de Maybelline y Prime Lab Pore Minimizer de L'Oréal Paris.

Paso 5

Otro truco utilizado por los maquilladores profesionales consiste en iluminar las zonas hundidas del rostro antes de aplicar la base. Las líneas de marioneta y los surcos nasogenianos suelen generar sombras que endurecen las facciones. Aplicar una pequeña cantidad de corrector ligeramente más claro que el tono de piel ayuda a devolver luminosidad y generar un efecto visual de mayor frescura. Para ello, se pueden utilizar Instant Age Rewind de Maybelline o True Match Concealer de L'Oréal Paris.

Paso 6

Cuando llega el momento de la base, menos es más. Las fórmulas ligeras y luminosas suelen favorecer mucho más a las pieles con líneas de expresión que las bases de acabado mate y alta cobertura. Entre las más recomendadas se encuentran True Match de L'Oréal Paris y Fit Me Dewy + Smooth de Maybelline, que aportan luminosidad sin sobrecargar la piel.

Paso 7

Finalmente, un detalle que suele pasarse por alto puede marcar una enorme diferencia: el acabado de los labios. Los labiales mate tienden a endurecer el aspecto de la boca y remarcar las arrugas de la zona, mientras que los glosses reflejan la luz y generan una apariencia más fresca y rejuvenecida. Algunas alternativas muy populares son Lifter Gloss de Maybelline y Butter Gloss de NYX.

¡Listo!

La combinación de una piel bien hidratada, productos ligeros y puntos estratégicos de luminosidad puede ayudar a suavizar visualmente las líneas de expresión sin necesidad de recurrir a tratamientos invasivos. Muchas veces, el secreto no está en cubrir más, sino en aplicar menos producto y hacerlo de la manera correcta.