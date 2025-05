Los 3 tips de maquillaje infalibles para verse más joven este 2025, según maquilladoras profesionales.

Una experta en maquillaje reveló los 3 tips que nunca fallan para hacerte lucir más joven. Estos consejos están especialmente dirigidos a mujeres mayores de 50 años, pero son aplicables a cualquier edad, ya que ayudan a que la piel se vea más radiante y vital. Muchas veces, cuando nos maquillamos, el exceso de cosméticos hace que se nos marquen más las líneas de expresión y ojeras.

La zona de las ojeras es la que más fina se vuelve con el paso del tiempo, ya que es una parte del rostro muy delicada. "No solo es donde se encuentra la piel más fina, sino que, a diferencia de la mayoría de las otras áreas del cuerpo y del rostro, los párpados tienen un exceso de piel por diseño, para permitir que el ojo parpadee y se cierre", explica Bryan Cantor, maquillador de celebridades, en diálogo con Real Simple. Por esta razón, conviene aplicar estos 3 trucos infalibles.

3 trucos de maquillaje para hacerte lucir más joven este 2025

1. Aplicá corrector o base en los párpados

Es normal que con el paso del tiempo, la piel se vuelva más fina y se marquen más las venas de los ojos y párpados. Antes de aplicar sombras, "emparejá tus párpados aplicando una base ligera, corrector o una sombra neutra del tono de tu piel", dice Sara Kuhl, maquilladora y directora de educación y entrenamiento de producto en SeneGence. Y explica que este paso previo "crea un lienzo parejo, permitiendo que las sombras se vean del color real sin tener que aplicar muchas capas que pueden volverse pesadas o acartonadas".

2. Usá fórmulas satinadas o mate suave

Para evitar que la textura de la piel se vea muy acartonada, lo mejor es usar fórmulas satinadas o mate, que además, reducen el brillo. "Mis fórmulas favoritas para el área de los ojos en piel madura son las satinadas o mate suave, porque reflejan la luz justo lo necesario para dar un brillo saludable sin marcar la textura. Las sombras mate en crema también funcionan muy bien. Dan un acabado mate y disimulan la textura sin que la piel se vea reseca", explica Cantor.

3. Aplicá brillo en el lagrimal o el centro del párpado

Aplicar brillo en el lagrimal o en el centro del párpado es otro truco que nunca falla. "Si elegís usar brillo, aplicalo de forma estratégica y en pequeñas cantidades, como solo en el lagrimal o en el centro del párpado, en vez de en todo el párpado. También podés aplicar brillo sobre un iluminador mate en el hueso de la ceja para un efecto sutil", sugiere Kuhl.

3 tendencias de maquillaje para este otoño 2025

1. Rubor cereza otoñal

El rubor es un indispensable, ya que te ayuda a darle un toque de color a la cara, especialmente durante el otoño e invierno, cuando uno suele estar más pálido. Esta temporada, la maquilladora y creadora de belleza en TikTok Victoria Lyn dice que el rubor se trata de tonos cereza. Si no tenés un rubor de este color, podés crearla vos misma con algún labial o sombra de ojos.

"Comenzá con el tono más oscuro ubicado en la parte más alta del pómulo y superponé los tonos más claros hacia abajo, en las manzanas de las mejillas. Si no tenés varios tonos de rubor, podés usar tus labiales favoritos como sustitutos. La tendencia del sunset blush impulsó esta técnica, solo que ahora se adapta a los tonos otoñales", explica la experta.

2. Maquillaje Espresso

El tono Espresso (de la gama de los marrones) es furor esta temporada otoñal. "Es tu sombra marrón de todos los días, pero con el triple de intensidad. No tengas miedo de aplicar un poco más de delineador y difuminarlo hacia la línea inferior de las pestañas; esta tendencia está impulsada por looks de pasarela de alta costura, pero sobre todo por la ola de brat beauty. ¡Charli XCX siempre lleva un look espresso en los ojos y me inspira a usarlo más!", explica Lyn.

3. Labial bordó oscuro

Los labiales oscuros como el bordó, una alternativa al clásico rojo, son ideales para el otoño-invierno. "Me encantan los toques de color en el rostro, y un labial oscuro y audaz es una excelente manera de lograr ese look y estar totalmente a la moda para el otoño", dice Aimee Carr, maquilladora profesional. "Estamos viendo muchos rojos y marrones profundos, ya que es una forma divertida de jugar con el color y mantenerse al día con la temporada".