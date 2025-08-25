EN VIVO
La clave para lograr un delineado perfecto y moderno

Los tonos claros en el delineado y un uso moderado del negro son la clave para lograr una mirada más abierta, fresca y luminosa.

25 de agosto, 2025 | 16.46

El delineado negro en la línea de agua fue, durante años, el recurso infalible para conseguir una mirada intensa y dramática. Sin embargo, no siempre juega a favor. Según la maquilladora Bárbara Martos, este truco clásico puede ser contraproducente, sobre todo en rostros maduros.

“El color oscuro absorbe la luz, acortando visualmente el ojo. Los párpados tienden a caer, aparecen líneas finas y sombras, y el lápiz negro puede acentuar todo eso, dando una sensación de ojos más pequeños y cansados”, explica Martos. El resultado: una mirada menos luminosa, más rígida y con un aire severo que resta frescura.

Qué usar en lugar del color negro para el delineado

  • Tonos claros en la línea de agua: blanco, beige o nude ayudan a abrir y agrandar los ojos de manera natural.
  • Negro difuminado: si aún querés usarlo, la clave está en aplicarlo apenas y suavizado para evitar que endurezca los rasgos.
  • Sombras claras en el párpado: aportan luz y evitan que la mirada se vea hundida.

Además, la experta remarca que el secreto está en la moderación: “Hay que conocer la textura de cada producto y evitar contrastes fuertes en zonas delicadas, porque marcan líneas de expresión y bolsas”.

Sumarle iluminación al delineado negro puede aportar un aire de frescura a tu rostro.

Tips para un delineado favorecedor

  • Evitá la línea de agua inferior en negro si buscás un efecto rejuvenecedor.
  • Usá lápiz retráctil o kajal claro para iluminar y agrandar la mirada.
  • Aplicá máscara negra solo en pestañas superiores para definición sin endurecer.
  • Tené siempre a mano corrector para disimular sombras y rojeces, logrando un acabado uniforme.

Como recomendación, Marto sugiere optar por colores claros y difuminados para un delineado que abra la mirada, así como también probar la técnica frente al espejo y descubrir qué tono aporta mayor frescura al rostro.

