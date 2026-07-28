Alerta por nieve en el Sur: qué tenés que hacer sí o sí al manejar sobre hielo y lo que jamás debés probar

Los consejos para manejar con nieve.

Las intensas nevadas que afectan a la región cordillerana complicaron la circulación en varias ciudades turísticas de la zona. Bariloche fue la más afectada y declaró emergencia climática, recomendando usar el auto únicamente en situaciones de verdadera necesidad. Por eso es importante saber cuáles son las claves para poder manejar sobre la nieve.

Mientras tanto, localidades como Esquel, Villa La Angostura y San Martín de Los Andes mantienen una situación más controlada, aunque advierten circular con extrema precaución.

Conducir sobre hielo o nieve es especialmente riesgoso por la baja adherencia, lo que incrementa las chances de perder el control del vehículo. Por eso, manejar en estas condiciones exige un estilo particular: mucha atención y, en algunos casos, la instalación de dispositivos que mejoren la tracción.

Es clave "cambiar el chip" al volante: evitar aceleraciones, frenadas o maniobras bruscas. Todo debe ser lento, suave y controlado para mantener la estabilidad y seguridad.

Las recomendaciones para manejar cuando hay mucha nieve

Para prevenir accidentes, expertos recomiendan:

Anticipar todas las maniobras, ya que el margen para corregir es muy reducido.

Realizar movimientos suaves al acelerar, frenar y girar el volante.

Mantener velocidades moderadas para evitar frenadas repentinas.

Utilizar el freno motor con las ruedas rectas para desacelerar.

No acelerar ni frenar en curvas, sino perder impulso de forma constante.

Aumentar la distancia con otros vehículos, dado que la distancia de frenado se extiende.

Al estacionar, evitar el freno de mano y dejar el auto en cambio.

Además, aunque es obligatorio conducir con las luces bajas, en condiciones de niebla o nevadas se puede usar la luz alta o antiniebla con precaución para no deslumbrar a otros conductores.

En zonas donde es habitual la nieve, los neumáticos de invierno son indispensables. Estos cuentan con un compuesto más blando que evita que se endurezcan con las bajas temperaturas y tienen un diseño especial con pequeñas ranuras que mejoran el drenaje del agua y la tracción sobre superficies resbaladizas.

Este tipo de neumáticos mejora notablemente el agarre, la tracción y reduce la distancia de frenado en hielo o nieve. Sin embargo, no todos pueden tener dos juegos de neumáticos, por eso es fundamental contar con otros elementos que ayuden a circular en estas condiciones.

Las cadenas para ruedas son las más conocidas y efectivas. Se colocan abrazando las ruedas para mejorar la tracción y romper el hielo mientras el vehículo avanza. En autos con tracción delantera van en las ruedas delanteras, y en los de tracción trasera en las traseras. En vehículos 4x4, se colocan en las ruedas delanteras, que son las que dirigen el auto.

Con cadenas puestas no se debe superar los 50 km/h y es fundamental retirarlas apenas el camino esté libre de nieve o hielo para evitar daños en neumáticos y partes del vehículo. Llevar un par de cadenas en el baúl al viajar al sur puede marcar la diferencia tanto en seguridad como para cumplir con exigencias oficiales durante nevadas intensas.

Finalmente, hay precintos que se colocan entre la banda de rodamiento y la llanta, funcionando similar a una cadena, pero su uso es recomendado solo para casos puntuales por su menor durabilidad.