Las razones por las que la capacidad y la IA marcan la diferencia en el lavado diario

Los nuevos hábitos de los usuarios están impulsando la demanda de equipos más grandes y conectados.

Elegir un lavasecarropas ya no pasa únicamente por comparar precios o diseño. La capacidad de carga, las funciones inteligentes y la posibilidad de controlar el equipo desde el celular se convirtieron en aspectos cada vez más importantes para quienes buscan optimizar tiempo, consumo de energía y espacio en el hogar.

En ese contexto, Samsung destaca que los nuevos hábitos de los usuarios están impulsando la demanda de equipos más grandes y conectados. La compañía presentó sus modelos Bespoke AI y EcoBubble, que ofrecen una capacidad de 11 kilos para lavado y 7 kilos para secado, permitiendo procesar una mayor cantidad de ropa en cada ciclo sin aumentar las dimensiones externas del electrodoméstico. Esto resulta especialmente útil para familias numerosas o personas con rutinas exigentes.

¿Qué ventajas ofrece un lavasecarropas?

Una de las principales consultas de quienes evalúan cambiar de equipo es si realmente conviene optar por un modelo que lave y seque en un solo aparato. Según Samsung, la mayor ventaja es la practicidad, ya que todo el proceso se completa sin necesidad de trasladar la ropa entre distintos equipos.

Además, algunos modelos incorporan funciones como 59' Wash + Dry, que permiten lavar y secar cargas pequeñas en menos de una hora, una alternativa pensada para quienes necesitan prendas listas en poco tiempo.

Otro aspecto que gana protagonismo es la incorporación de inteligencia artificial. En los equipos Bespoke AI, la función AI Control aprende los hábitos de uso del usuario y recomienda automáticamente los programas más utilizados. A esto se suma la posibilidad de administrar el lavado desde el celular mediante la aplicación SmartThings, que permite monitorear el proceso incluso cuando el usuario está fuera de su casa.

La principal ventaja de un modelo que lave y seque en un solo aparato es la practicidad.

Eficiencia, ahorro de energía y cuidado de la ropa

Las nuevas tecnologías también buscan mejorar la eficiencia del lavado. Entre ellas aparece EcoBubble, un sistema que ayuda a que el detergente penetre mejor en los tejidos incluso utilizando agua fría, favoreciendo un menor consumo energético sin resignar resultados.

Para quienes necesitan refrescar prendas sin realizar un lavado completo, algunos equipos incluyen la función Air Wash, que utiliza aire caliente para eliminar olores y reducir bacterias sin emplear agua ni detergente.

También se incorporan programas rápidos, como el ciclo de 15 minutos, pensado para cargas livianas y para reducir tanto el tiempo de lavado como el consumo de recursos.

Samsung señala que la tendencia del mercado apunta hacia lavasecarropas con mayor capacidad, funciones basadas en inteligencia artificial y conectividad. Los nuevos modelos ya se encuentran disponibles en Argentina con opciones de cuotas sin interés, descuentos y un Plan Canje que permite entregar un lavarropas usado como parte de pago.