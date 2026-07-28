La parrilla que ofrece menús completos por menos de $35.000 por persona: a dónde salir de a comer

Los precios elevados hacen que salir a comer se vuelva cada vez más difícil, pero entre la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires hay un lugar que se destaca: Dandy Grill. La parrilla ofrece menús completos para dos personas por $65.000.

¿Qué días se puede aprovechar la parilla completa y económica de Dandy?

La propuesta ofrece una alternativa de parrilla para dos personas que incluye carne, guarnición, postre y vino por $65.000. Es decir, dos personas pueden disfrutar de una cena completa por solo $32.500 cada uno, con bebida incluida.

La oferta de menús está disponible los lunes y martes con el objetivo de que salir a comer no sea un plan solo del fin de semana. Además, busca que más familias puedan salir a cenar y disfrutar de una rica comida, sin que tenga que ser un día de celebración específica.

La propuesta ofrece menús completos para dos personas por $65.000, es decir, $32.500 cada una

El martes, particularmente, la propuesta pone el foco en la parrilla. Hay opciones de carne y achuras, acompañamientos, postre y vino, en una fórmula que busca ofrecer una experiencia completa y no solamente un plato principal.

Cómo son los menús con precio especial

Ambas propuestas incluyen diferentes opciones de entradas, platos principales y postres. Sin embargo, la propuesta varia según el día:

Menú cantina de los lunes

Opciones de entradas : empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, buñuelos de espinaca con crema ácida o tortilla de papas con cebolla caramelizada y alioli. Incluye una botella de Altos del Plata Malbec.

: empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, buñuelos de espinaca con crema ácida o tortilla de papas con cebolla caramelizada y alioli. Incluye una botella de Altos del Plata Malbec. Principales : milanesa de ternera a caballo, matambre a la pizza o spaghettoni con albóndigas.

: milanesa de ternera a caballo, matambre a la pizza o spaghettoni con albóndigas. Postres: flan casero o tiramisú.

Menú Parrilla de los martes