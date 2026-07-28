El restaurante temático inspirado en Alicia en el País de las Maravillas: queda en Caballito y hay actividades para toda la familia

"Alicia y el Gato", restaurante en Caballito. (Crédito de foto: Alicia y el Gato)

Una nueva propuesta de café llega a Caballito, Ciudad de Buenos Aires, por encima de las propuestas tradicionales, emergen proyectos con una identidad que busca ir más allá de un plato de comida. Es el caso de Alicia y el Gato (Espinosa 79), un sitio gastronómico que convirtió el clásico universo de la literatura en una experiencia inmersiva para todas las edades. La idea nació de María Brava y Alexandra Grazie, dos emprendedoras rusas radicadas en Argentina que combinan el diseño creativo con la visión para dar vida a un concepto diferente inspirado en Alicia en el País de las Maravillas.

Desde su fachada cubierta por un mural de flores hasta sus pasillos de ilusión óptica, pisos ajedrezados, columnas rayadas, paredes de rosas y personajes caracterizados como Alicia, el Conejo y el Gato Sonriente. Este nuevo rincón transporta a los visitantes a un bosque encantado donde el entretenimiento convive con el restaurante.

"Alicia y el Gato": una carta con variedad de sabores

Más allá de su impactante ambientación, la cocina es uno de sus fuertes, destacándose por su elaboración propia y artesanal de panes, pastas, pizzas de masa madre y pastelería. La propuesta abarca una carta all day ideal para desayunos, almuerzos, meriendas o el tardeo.

Entre las opciones saladas imperdibles sobresalen el bagel de salmón ahumado, el sándwich de pollo en pan brioche o ciabatta, pizzas artesanales y pastas caseras como los ravioles o los fettuccine a la boloñesa. Sin embargo, la pastelería se lleva todas las miradas: tortas como Tiempos Mágicos (bizcocho de cacao, dulce de leche, ganache y mermelada de frutos rojos) o la carrot cake Alicia, conviven con tentaciones como el roll de canela Alicioso o la tradicional factura de Moscú. Todo se complementa con promociones de cócteles, menús ejecutivos semanales y un menú infantil especial pensado para chicos de hasta 12 años.

Caballito tiene un nuevo restaurante temático. (Crédito de foto: Alicia y el Gato)

Talleres y actividades para toda la familia

En el segundo piso del lugar, el restaurante despliega un espacio recreativo orientado al juego y la expresión artística para toda la familia. Durante estas vacaciones de invierno (del 4 de julio al 2 de agosto), la agenda especial cobra protagonismo con talleres manuales como "Pintá tu Maceta", "Pintá tu Taza", "Pintá tu Cuadro", "Pintá tu Tote Bag" y "Pintá tu Cerámica" ($20,000 por persona, con materiales incluidos).

Asimismo, los fines de semana se ofrecen actividades gratuitas que incluyen shows de magia, trivias, juegos y obras de teatro infantil junto al personal caracterizado. Con la incorporación de una línea de productos propia y la posibilidad de reservar el lugar para eventos privados, Alicia y el Gato demuestra que salir a comer puede convertirse en una experiencia integral.