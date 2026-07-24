El paseo gratis en tranvía que te hace sentir que Buenos Aires volvió cien años atrás

Subirse a un tranvía en el medio de la ciudad ya no es una escena inverosímil en Buenos Aires. Todos los fines de semana, las calles del barrio porteño de Caballito vuelven a proponer una de esas escapadas que invitan a redescubrir la historia de la Ciudad.

Gracias al Tranvía Histórico, la experiencia se hace posible. Los visitantes reciben boletos con el diseño de época y son recibidos por voluntarios que, además de colaborar con el funcionamiento del servicio, comparten anécdotas y datos sobre el rol que tuvieron estos vehículos en el desarrollo de la ciudad.





Cada detalle fue cuidadosamente pensado para recrear la atmósfera de principios de siglo, cuando este transporte era protagonista de la vida cotidiana de las y los porteños.

Un recorrido por la historia de Caballito

El paseo tiene una duración aproximada de 20 minutos y recorre algunas de las calles más tradicionales de Caballito, ofreciendo una perspectiva diferente del barrio y una oportunidad para conocer cómo era viajar en tranvía.

Las niñas y niños disfrutan de una experiencia que combina patrimonio, historia y recreación, pero también lo hacen los adultos. Para muchos este recorrido representa un viaje de nostalgia, recuerdos y conexión con la infancia.

En las vacaciones de invierno, esta propuesta resulta ideal para que los más chicos descubran el medio de transporte que marcó a varias generaciones y que hoy forma parte del patrimonio cultural porteño.

Las salidas se realizan desde la parada ubicada en la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio. Funciona los sábados de 15 a 18 y los domingos en dos turnos: de 10 a 13 y de 15 a 18. Cada tranvía parte aproximadamente cada 25 minutos.

Cómo viajar en el Tranvía y qué tener en cuenta para hacerlo

Uno de los principales atractivos del Tranvía Histórico es que el acceso es completamente libre y gratuito. No hace falta realizar reservas previas, aunque debido a la gran cantidad de visitantes que suele convocar, especialmente durante las vacaciones y los findes largos, se recomienda llegar con anticipación para asegurarse un lugar. El servicio se suspende en caso de lluvia.





Para quienes llegan desde el oeste del Gran Buenos Aires, una de las alternativas más prácticas es viajar en el tren Sarmiento hasta la estación Caballito y caminar unas pocas cuadras hasta la parada. También se puede acceder en distintas líneas de colectivo o en auto, ingresando por la Autopista Perito Moreno o por Avenida Rivadavia.

El Tranvía Histórico propone una experiencia que une al pasado con el presente, en solo veinte minutos.