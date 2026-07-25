Pilar Ramírez afirmó cuál es el objetivo de LLA para 2027: "Reelección"

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, ratificó que la reelección de Javier Milei como presidente en 2027 es la prioridad del oficialismo. La líder del mileismo en la Ciudad de Buenos Aires defendió al ex jefe de Gabinete y le restó trascendencia a la posibilidad de una alianza con el PRO para que Jorge Macri reelija como jefe de Gobierno.

"El objetivo es la reelección del Presidente, pero por el bien de todos los argentinos, porque por fin hubo alguien que dijo 'el rumbo es por acá'", remarcó la dirigente en diálogo con el canal de streaming Infobae en Vivo. Ramírez es la referenta de LLA en la Ciudad, designada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Sobre esta, la legisladora dijo: "Es una persona muy íntegra, muy trabajadora, incansable.

Ramírez, en otro tramo de la entrevista, elogió a Adorni, que fue el candidato ganador de las elecciones porteñas de 2026, aunque no asumió su escaño. Luego, el ex jefe de gabinete terminó dejando su cargo, a raíz de sus presuntas irregularidades patrimoniales.

La titular de LLA porteño sostuvo que Adorni "dijo que iba a asumir la banca y después tuvo un cargo de mayor jerarquía y entendió que ese era el lugar”, explicó. Respecto a su causa judicial, Ramírez explicó: “Se presentó, siempre estuvo a derecho. Hay que esperar a ver qué decide la justicia”. Sin embargo, consultada sobre si lo volvería a elegir de candidato, respondió: “En esas circunstancias, seguramente sí”.

Por otra parte, la legisladora tomó distancia de las versiones sobre un posible acuerdo de LLA con el PRO para las elecciones capitalinas, que implicaría que Jorge Macri vaya por su segundo mandato en la jefatura porteña sin competencia con el partido violeta. Si bien el número puesto del oficialismo nacional en la Ciudad de Buenos Aires era Adorni, el nombre de Ramírez también sobresale en la danza de potenciales candidatos.

Ramírez optó por referirse a la retórica del jefe de Gobierno en sus políticas de seguridad. “Si nos está copiando, buenísimo, no somos celosos, nos encanta”, ironizó, para luego recordarle el triunfo en las elecciones legislativas. “Nos gustaría que no quede solo en lo discursivo. Jorge cambió. Fue un mazazo para ellos haber perdido la elección de la Ciudad de Buenos Aires a 15 puntos de diferencia nuestro”, cerró.