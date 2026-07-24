El presidente de Bangladés dimitirá ante el regreso de la ex primera ministra Hasina

Tarique Rahman jura el cargo como próximo Primer Ministro de Bangladesh tras una victoria aplastante en las elecciones nacionales.

Por Krishna N. Das y Ruma ​Paul

NUEVA DELHI/DACA, 24 jul (Reuters) - El presidente de Bangladés, Mohamed Shahabuddin, antiguo aliado de la primera ministra derrocada Sheikh Hasina, dimitirá el viernes, a mitad de su mandato, según informó el jueves ‌su portavoz a Reuters, pocos días después ‌de que Hasina anunciara que regresaba a su país desde el exilio para entregarse tras haber sido condenada por un tribunal.

La dimisión de Shahabuddin, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dejaría a Hasina sin aliados en altos cargos cinco meses antes de su regreso. Su partido, la Liga Awami, está prohibido, y muchos de sus dirigentes y activistas han sido encarcelados o se han dado a la fuga desde que un levantamiento liderado por estudiantes derrocó su Gobierno en 2024.

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El ​portavoz de Shahabuddin no dio ninguna ⁠razón para su dimisión, pero tres fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que el Gobierno le ‌había presionado para que dimitiera debido a sus vínculos de larga data con ⁠Hasina, después de que la ex primera ministra anunciara en ⁠una entrevista con Reuters que tenía previsto regresar a Bangladés.

Se espera que el regreso ponga a prueba los esfuerzos del Gobierno por restablecer la estabilidad en este país de 173 millones de habitantes, mayoritariamente musulmán ⁠y con una importante economía basada en la exportación de prendas de vestir, tras dos ​años de agitación.

Los portavoces del primer ministro Tarique Rahman, que obtuvo una ‌victoria aplastante en las elecciones de febrero, no ‌respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"Según la Constitución, la dimisión del presidente se hace ⁠efectiva tras la presentación de una carta firmada al presidente del Parlamento", dijo Sarwar Alam, secretario de prensa de Shahabuddin, confirmando así una noticia anterior de Reuters.

"El presidente presentará su dimisión mañana, una vez que el presidente del Parlamento regrese de Tailandia".

Una vez que Shahabuddin presente su dimisión, la Constitución de ​Bangladés nombra automáticamente al ‌presidente del Parlamento presidente interino hasta que se elija a un nuevo presidente, explicó Alam. Un correo electrónico y varias llamadas a la oficina del presidente del Parlamento, Hafiz Uddin Ahmad, quedaron sin respuesta fuera del horario de oficinas.

PRESIÓN DESDE DACA

El pasado mes de noviembre, el tribunal de crímenes de guerra de Bangladés condenó a muerte "in absentia" a Hasina ⁠por ordenar la represión del levantamiento que, según un informe de la ONU, se saldó con cerca de 1.400 muertos. Desde su exilio, ha negado los cargos que se le imputan.

La noticia del regreso previsto de Hasina desde India ha intensificado la presión pública sobre el Gobierno de Rahman para que destituya a los últimos aliados de Hasina de altos cargos.

El papel de Shahabuddin es en gran medida ceremonial, ya que el poder ejecutivo recae en el primer ministro y el Consejo de Ministros.

El cargo cobró mayor importancia después de que el ‌levantamiento obligara a Hasina a huir a Nueva Delhi en agosto de 2024, dejando un vacío político sin ningún otro cargo electo en el poder.

Shahabuddin, de 76 años, había sido elegido sin oposición para un mandato de cinco años en 2023 como candidato del partido Liga Awami de Hasina, que ahora está prohibido.

Según una de las fuentes, el martes comunicó al primer ministro Rahman su decisión de dimitir. Las tres fuentes prefirieron ‌mantener el anonimato dada la delicadeza del asunto.

Shahabuddin no respondió a repetidas llamadas y mensajes en los que se le pedía que hiciera declaraciones. En diciembre dijo a Reuters que tenía previsto dimitir tras las elecciones de ‌febrero, después de haber sido ⁠marginado por el anterior Gobierno provisional que había sustituido al de Hasina.

Hasina dijo a Reuters que ella y altos cargos de su partido tenían previsto regresar del exilio ​en torno a diciembre y entregarse. Antes de su prohibición, la Liga Awami era el mayor partido político de Bangladés, y ella sigue contando con focos de apoyo.

Con información de Reuters