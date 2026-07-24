Campaña postmundial: Kicillof encara el desafío de pescar afuera

Terminado el Mundial y con encuestas recientes que muestran un nuevo repunte del malhumor social, Axel Kicillof, el dirigente opositor que mejor mide en las encuestas, enfrenta una etapa crucial en su camino hacia las elecciones presidenciales de 2027. Con la decisión firme de no hablar en público sobre la disputa que lo enfrenta a Cristina Kirchner, el gobernador profundizará su prédica anti Milei y, sin anunciar todavía una candidatura presidencial, activará su plan para pescar fuera de la pecera kirchnerista.

En lo que resta del año, continuará con recorridas que lo muestren capaz de trascender las fronteras de esa fuerza política y empezará a esbozar algunos de los ejes del programa que podría aplicar en caso de llegar a la Casa Rosada.

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“Desde marzo hasta acá mostró su voluntad de ser candidato, con un encuadre correcto: pelear con Milei y construir una alternativa, con una candidatura que no tenga poder prestado -dice un integrante del equipo del gobernador-. Ahora tiene que empezar a hablar más como el tipo que sabe cómo sacarnos de este pozo.”

Consciente de la resistencia a “volver al pasado” que manifiesta un sector importante del electorado descontento con Milei, el equipo que trabaja en la precampaña de Kicillof encara el desafío de que el gobernador sea visto como el emergente de una renovación en el peronismo, frente al intento, lanzado por Máximo Kirchner, de sostener la centralidad de Cristina. “La interna no está resuelta, recién empieza. El peronismo tiene muchos candidatos”, dicen en La Plata, para sacarle al gobernador el rótulo de “candidato natural”.

¿Puede Kicillof ser considerado por los votantes como algo diferente al kirchnerismo? Dicho en otros términos, ¿tiene sentido que un dirigente atravesado por la identidad kirchnerista, de la que no reniega, intente pescar afuera?

En La Plata responden sin dudar: “Si no lo intentamos, no vamos a ganar en 2027”. Y aportan argumentos: “No podemos ir de nuevo a perder 70 a 30 en Córdoba, y por afano en Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Tenemos que construir algo más amplio que lo que se construyó en 2023 e incluso más amplio que lo que se hizo en 2019”.

Una parte importante del trabajo de diferenciación con Cristina, admiten en La Plata, la hacen Máximo Kirchner y el resto de los dirigentes del cristianismo que lanzan duras críticas al gobernador. Es un camino de cornisa que Kicillof viene recorriendo con éxito. Pese a la ruptura con la conducción de Cristina, logra sostener el apoyo del electorado kirchnerista, según indican las encuestas.

Más allá de eso, ¿qué está haciendo para pescar afuera? Si 2026 es el año de la construcción política, ¿por qué todavía no pudo mostrar nuevos respaldos a su proyecto? En la gobernación destacan que las dos recorridas políticas más importantes que hizo hasta ahora fueron en provincias gobernadas por fuerzas ajenas al armado del peronismo opositor, Córdoba y Corrientes, y dicen que en los últimos meses se dedicaron a sembrar para una cosecha planificada para fines de este año.

En Córdoba, encabezó un encuentro sindical organizado por Héctor Daer y mantuvo contactos subterráneos con el gobernador Martín Llaryora. De buena relación personal con el mandatario provincial, Kicillof aspira a que al menos el PJ cordobés no juegue a favor de Milei en 2027. En esa mirada pragmática del poder territorial de cada provincia, está en los planes de mediano plazo un acercamiento con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, un peronista que le aportó votos a Milei para leyes clave.

En Corrientes, Kicillof se reunió con los intendentes del peronismo y compartió una conferencia con el gobernador radical Juan Pablo Valdés, con el que firmó convenios de gestión. El mandatario correntino destacó la colaboración que había recibido la provincia de parte de Kicillof, “cuando muchos miraban para otro lado”, durante los incendios forestales de 2022.

Otro factor importante es la construcción de un nuevo vínculo con el campo. El encargado de esa tarea es Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada desembarcó en Córdoba, donde mantuvo un encuentro con cooperativas y con referentes de la Sociedad Rural provincial. ¿Un aumento de las retenciones no va a ser parte del programa de Kicillof? “En nuestra gestión en la provincia siempre planteamos políticas diferenciadas, distinguiendo a productores grandes, medianos y chicos”, responden en la gobernación.

La etapa de la “insinuación programática” podría permitirle a Kicillof, sostienen en La Plata, superar las dificultades que viene mostrando el gobernador para instalar temas y disputarle la agenda al Gobierno Nacional. Pero todavía no hablará como candidato. Una postulación anunciada con mucha antelación, cuando todavía ni siquiera se conocen las reglas del proceso electoral, sometería al candidato a un desgaste prolongado e innecesario, explican.