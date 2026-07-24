Costa Rica enfrentará a mundialistas Haití y Curazao en Liga de Naciones Concacaf

La selección de ​fútbol de Costa Rica enfrentará a sus similares de Haití y Curazao, que disputaron recientemente el Mundial, en la Liga de Naciones de ‌la Concacaf, de acuerdo al sorteo ‌realizado el jueves.

La selección "tica", que no clasificó a la Copa del Mundo, quedó instalada en el Grupo A que completan Trinidad y Tobago, Nicaragua y República Dominicana.

En tanto, el Grupo B de la Liga A quedó conformado por las selecciones de Honduras, Jamaica, Guatemala, Suriname, Martinica y El Salvador.

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"La Liga de Naciones Concacaf se ha convertido en un poderoso motor de progreso para el fútbol ​de nuestra región", dijo ⁠el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani.

"Ha generado ‌más partidos significativos, más oportunidades competitivas y una plataforma para ⁠que cada Asociación Miembro pueda competir, desarrollarse y ⁠representar a su país con orgullo. Esta identidad renovada refleja el crecimiento de la competencia y la ambición que compartimos para su futuro", agregó.

La fase de grupos ⁠de la Liga de Naciones de la Concacaf iniciará en septiembre, ​y los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán ‌a los cuartos de final, donde se ‌unirán a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que llegaron directamente a ⁠esa instancia por ser las mejores clasificadas de la Concacaf.

Los cuartos de final se disputarán en noviembre en series de ida y vuelta.

La final se jugará en marzo de 2027 en el estadio SoFi de Los Ángeles.

La Liga de ​Naciones servirá como ‌clasificatoria para la Copa Oro 2027. La Concacaf anunciará más adelante los criterios específicos de clasificación.

El torneo es una competencia de selecciones nacionales lanzada por la Concacaf en 2018 para garantizar que las 41 Asociaciones Miembro de Concacaf compitan regularmente en partidos oficiales entre las ⁠Copas Mundiales.

En la Liga B, 16 selecciones quedaron divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

En el Grupo A quedaron las selecciones de Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán; el Grupo B quedó integrado por Guadalupe, Bermudas, Santa Lucía y Barbados. En el C están Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves y Bonaire; mientras que el Grupo D lo conforman Guyana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Belice, Sint Maarten.

En ‌lo que respecta a la Liga C, nueve selecciones quedaron divididas en tres grupos de tres equipos. El Grupo A está integrado por Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas; en el Grupo B quedaron Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila; mientras que el Grupo C quedó conformado por San Martín, Bahamas e ‌Islas Vírgenes Estadounidenses.

Las selecciones que finalicen en el quinto y sexto lugar de la Liga A descenderán a la Liga B; los ganadores de grupo de la Liga B ‌ascenderán a la Liga ⁠A, mientras que las selecciones que finalicen en cuarto lugar descenderán a la Liga C; y los ganadores de grupo de ​la Liga C y el mejor segundo lugar ascenderán a la Liga B.

Estados Unidos ha ganado la Liga de Naciones de la Concacaf en 2021, 2023 y 2024. México logró el título en 2025.

Con información de Reuters