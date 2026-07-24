Video: el gol de Miguel Merentiel para Boca frente a O'Higgins por Copa Sudamericana

El gol de Miguel Merentiel para el 1 a 0 de Boca ante O'Higgins por Copa Sudamericana.

Miguel Merentiel anotó el 1 a 0 para Boca Juniors en el duelo por los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins. A los 44 minutos del primer tiempo, luego de una gran asistencia de Leandro Paredes con el exterior del pie, el delantero uruguayo definió ante la salida del arquero Omar Carabalí para abrir el marcador en La Bombonera.

Por dónde ver Boca contra O´Higgins por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Boca y O´Higgins podrá verse por ESPN y Disney +.

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