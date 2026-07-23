La mayoría reclama un cambio de rumbo, pero rechaza volver al pasado

Hay una mayoría consolidada de alrededor del 60% de los argentinos que considera que el país necesita un cambio de rumbo. Es un dato que preocupa a Javier Milei porque reduce sus posibilidades de imponerse en un eventual balotaje. Sin embargo, esa demanda de cambio no implica un deseo de regresar al pasado: son muchos más quienes creen que "hay que seguir para adelante, pero en un sentido contrario" que quienes proponen "volver para atrás", a una etapa en la que se vivía mejor. La señal de alerta, en este caso, es para la oposición. Aunque existe un amplio malestar con el rumbo actual, todavía son muchos los que no encuentran una alternativa electoral atractiva, incluso entre quienes podrían volver a votar a Milei el año próximo.

Los datos surgen de la última encuesta de la consultora Synopsis, que dirige Lucas Romero. La gestión de Milei obtuvo un 36,8% de evaluación positiva y un 51,8% de negativa. Aunque el saldo sigue siendo ampliamente desfavorable, representa una mejora respecto de la medición anterior. Entre los problemas que más preocupan a la población aparecen la corrupción (33,4%) y el desempleo (28%). Al focalizar en las cuestiones económicas, los bajos salarios encabezan las respuestas con el 43,3%, seguidos nuevamente por el desempleo (21,1%) y los altos impuestos (16,4%). Recién después aparece la inflación (8,4%), que continúa presente en las preocupaciones de los argentinos, aunque ya no es percibida como la urgencia económica principal.

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Un 59,5% respondió que, si las elecciones presidenciales fueran hoy, buscaría un cambio respecto del rumbo actual del país, mientras que un 36,4% optaría por darle continuidad al oficialismo. Ese escenario ayuda a explicar por qué la Casa Rosada apunta a evitar un eventual balotaje y concentra su estrategia en ganar en primera vuelta, para lo que considera clave llegar con el peronismo dividido en dos listas. De ahí también su interés en eliminar las PASO, una herramienta que podría facilitar la unidad opositora. Según la misma encuesta, la eliminación de las primarias abiertas reúne un 49,1% de aprobación y un 38,7% de rechazo. El Gobierno puede apoyarse en esos números para sostener que impulsa una medida respaldada por la mayoría de la sociedad.

Pero la oposición tampoco debería confiarse en esa voluntad mayoritaria de cambio. Cuando se preguntó qué rumbo debería tomar el país, un 32,2% respondió que había que seguir adelante en la misma dirección, un grupo que puede identificarse con el núcleo duro de apoyo a Milei. La mayoría, un 50,4%, sostuvo que había que seguir adelante, pero en un sentido diferente, mientras que apenas un 13,8% se inclinó por volver atrás, a una etapa en la que se vivía mejor. Ese deseo de cambiar el rumbo sin regresar al pasado también aparece al analizar el voto de 2025. Entre quienes eligieron a La Libertad Avanza, un 28,2% afirmó que el país debe seguir adelante, aunque en otra dirección. Entre los votantes de Fuerza Patria, en cambio, un 66,2% también se ubicó en esa opción, mientras que un 32,5% respondió que había que volver atrás, un sector que podría corresponder a los electores más identificados con la ex presidenta Cristina Kirchner.

La encuesta también indagó cuánto estarían dispuestos los argentinos a tolerar un poco más de inflación si eso viniera acompañado de una recomposición de los salarios. Apenas un 29,4% respondió que estaría total o bastante dispuesto a aceptarlo, mientras que un 50% aseguró que no estaría dispuesto de ninguna manera y otro 18% se mostró sólo medianamente dispuesto. El rechazo a convalidar un repunte de la inflación, aun a cambio de una mejora en los ingresos, atravesó a los votantes de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Provincias Unidas en 2025, aunque, como era previsible, alcanzó su nivel más alto entre los electores oficialistas.

En base a los datos del trabajo, Lucas Romero recalcó que el Gobierno "debería tomar nota de que la dirección actual no genera una mayoría de consensos y de satisfacción", mientras que la oposición debe comprender de que "nada de lo que hay atrás genera simpatía". Más bien lo contrario, el pasado es visto como algo de lo que se debe huir.