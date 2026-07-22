Orbán insta a sus seguidores a plantar cara a la "tiranía" del actual primer ministro húngaro

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llega para dirigirse a sus seguidores tras el anuncio de los resultados parciales de las elecciones parlamentarias en Budapest, Hungría

El ​ex primer ministro nacionalista de Hungría Viktor Orban, que dejó el poder tras 16 años después de las elecciones de abril, ‌ha instado a sus ‌seguidores a "restablecer la democracia" en el país, que, según él, ha sido aplastada por el nuevo Gobierno.

Orban realizó sus primeras declaraciones políticas contundentes desde su aplastante derrota electoral a última hora del martes en Facebook, donde publicó una "Declaración de Resistencia" poco después de que su partido, el Fidesz, informara de que la Fiscalía había registrado las oficinas ​donde se encuentran sus ⁠servidores de internet.

La Fiscalía comunicó a Reuters en una respuesta enviada ‌por correo electrónico que la actuación estaba relacionada con ⁠una investigación sobre "malversación y otros delitos" ⁠en el Fondo Nacional de Cultura bajo el Gobierno de Orban.

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Orban afirmó que Hungría había "dejado de ser un Estado democrático" después de que el ⁠nuevo Gobierno de centroderecha del primer ministro Peter Magyar aprobara ​una enmienda constitucional que ponía fin al mandato ‌del presidente del país y del ‌presidente del Tribunal Constitucional.

Tisza, el partido de Magyar, niega adoptar ⁠una postura autoritaria hacia sus oponentes políticos. Se ha comprometido a frenar la corrupción, que, según afirma, era rampante bajo el Gobierno de Orbán, como parte de la campaña de Tisza para reintegrar a ​Hungría en ‌la corriente principal de la UE.

El propio Orban se enfrentó a duras críticas durante su mandato por los estándares democráticos en Hungría, país que entró en conflicto con frecuencia con la UE por cuestiones como el Estado de derecho y ⁠los derechos de las minorías.

Orbán ha negado las acusaciones de corrupción.

"De nuevo ha comenzado la era de la tiranía en Hungría", afirmó Orban.

"El nuevo sistema político creado de esta manera es ilegítimo (...). Fidesz utilizará todos los medios pacíficos contra el abuso de poder tanto dentro como fuera del Parlamento".

Ofrecerá una rueda de prensa a las 0830 GMT.

Tisza cuenta con una mayoría ‌cualificada en el Parlamento, lo que le permite revertir los cambios introducidos por Orbán que, según Magyar, perjudicaban a la democracia.

La enmienda constitucional puso fin al mandato del presidente Tamas Sulyok, alegando una "grave pérdida de confianza" de la sociedad en un líder elegido en 2024 por los diputados del ‌partido Fidesz de Orbán. El Parlamento elegirá en breve a un nuevo presidente.

El partido de Magyar cuenta con un enorme apoyo popular: una encuesta realizada ‌por la empresa ⁠Median a principios de este mes revelaba un respaldo del 60%, frente al 18% de Fidesz. Desde las ​elecciones, Fidesz se encuentra sumido en el caos, y el líder de su grupo parlamentario dimitió la semana pasada.

Con información de Reuters