La celebración se realizará el domingo 26 de julio, desde las 11, con entrada libre y gratuita.

Sierra de la Ventana se prepara para recibir a vecinos y turistas con la primera edición de la Gran Fiesta del Salame Serrano, un evento gastronómico que tendrá como principal atractivo la elaboración de un salame artesanal de hasta 50 metros de largo.

La celebración se realizará el domingo 26 de julio, desde las 11, con entrada libre y gratuita, luego de haber sido reprogramada para no coincidir con la final del Mundial 2026.

La propuesta busca aprovechar el receso invernal para atraer visitantes a uno de los principales destinos turísticos del sudoeste bonaerense. Durante toda la jornada habrá degustaciones, espectáculos musicales, feria de artesanos y productores regionales, además de actividades para toda la familia.

Agenda de la Gran Fiesta del Salame Serrano 2026

La Gran Fiesta del Salame Serrano se desarrollará sobre la calle Roca, frente al Museo del Mate, en el centro de Sierra de la Ventana. Allí será exhibido un salame serrano artesanal de hasta 50 metros, elaborado especialmente para la ocasión con técnicas tradicionales de la región. Una vez realizada la medición oficial, el embutido será cortado y distribuido entre los asistentes en una degustación gratuita.

Además del ejemplar único, el programa incluye puestos gastronómicos con productos típicos, feria de emprendedores, música en vivo y un concurso para que el público adivine el peso exacto del embutido, con premios para los participantes.

Los organizadores del evento explicaron que la iniciativa nació con el objetivo de promover la producción regional y sumar una nueva propuesta durante las vacaciones de invierno, una época en la que la comarca recibe miles de visitantes atraídos por el paisaje serrano y las actividades al aire libre.

¿Cómo llegar a Sierra de la Ventana?

Sierra de la Ventana, ubicada en el partido bonaerense de Tornquist, se encuentra a unos 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los destinos más elegidos para una escapada de fin de semana.

La forma más rápida de llegar en auto es tomar la Autopista Riccheri o la Autopista Buenos Aires-La Plata, según el punto de partida, para luego continuar por la Ruta Nacional 3 hasta Azul. Desde allí, se debe seguir por la Ruta Provincial 76, que conduce directamente a Sierra de la Ventana. El viaje demanda entre 6 y 7 horas, dependiendo del tránsito y las paradas realizadas.

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden optar por los servicios de ómnibus de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro con destino a Sierra de la Ventana o a localidades cercanas, como Tornquist, desde donde también hay servicios de traslado.