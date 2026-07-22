Ser bombero gratis por un día: cómo es la experiencia para los chicos estas vacaciones de invierno.

Los chicos podrán convertirse en bomberos por un día durante las vacaciones de invierno gracias a una experiencia gratuita organizada por la Ciudad de Buenos Aires. La misma incluye recorridas por estaciones de bomberos, actividades recreativas y demostraciones para conocer de cerca cómo trabajan los equipos frente a las emergencias.

Como parte de la agenda de actividades que el Gobierno porteño ofrece durante el receso escolar, las familias podrán acercarse a distintos puntos de la Ciudad entre el 23 y el 31 de julio. Todas las propuestas son gratuitas, aunque requieren inscripción previa porque los cupos son limitados.

Dónde y cuándo será la experiencia de "Bomberitos por un día"

La primera jornada se realizará el jueves 23 de julio, con dos turnos, a las 11 y a las 15 h, en la Estación de Bomberos IV de Recoleta, ubicada en Laprida 1739. La experiencia volverá a repetirse el jueves 30 de julio, desde las 15 h, en la Estación de Bomberos II de Parque Patricios, sobre Avenida Caseros 2849.

Los más chicos van a poder jugar a ser bomberos por un día.

Además, los viernes 24 y 31 de julio, entre las 13 y las 16 h, el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, ofrecerá una jornada especial con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y emergencia.

Durante esas tardes habrá exhibiciones de la Brigada Blanca, el escuadrón acrobático motorizado de la Policía de la Ciudad, una muestra de drones, actividades de educación vial, el espacio "Pequeños Detectives", demostraciones de los perros rescatistas K9 y presentaciones de la banda musical de la Policía.

Para participar es obligatorio realizar una inscripción previa a través del sitio oficial del Gobierno porteño. Los cupos son limitados y cada actividad está destinada a un rango etario específico, informado al momento de la inscripción. En todos los casos, los menores deberán asistir acompañados por un adulto responsable, que podrá estar a cargo de un máximo de dos chicos.

Se trata de una experiencia muy divertida para los más chicos, principalmente el ponerse en el lugar de los bomberos por un día. Es una buena manera para las familias de enseñar y concientizar sobre esta profesión. Para más propuestas durante las vacaciones de invierno se puede ingresar a la página de cultura del Gobierno de la Ciudad y dirigirse a la agenda cultural.