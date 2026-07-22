Diego Monroig confirmó que Boca hizo un pedido por un jugador en el Mercado de pases

Boca Juniors acelera en el mercado de pases y ya hizo una consulta por un delantero que la rompió en el arranque del 2026 en el fútbol argentino.

Boca Juniors continúa activo en el mercado de pases y uno de los principales apuntados es David Romero, delantero de Tigre a quien el club considera una alternativa para reforzar el ataque en este segundo semestre. En ese sentido, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya inició los primeros contactos para conocer la situación del futbolista y las condiciones de una posible negociación.

Según informó este miércoles el periodista Diego Monroig de ESPN, el "Xeneize" solo realizó una consulta informal con los dirigentes de Tigre y, hasta el momento, no avanzó con una oferta oficial. El objetivo inicial es interiorizarse sobre el valor del pase y la predisposición tanto del jugador, que tiene propuestas de Arabia Saudita, España e Italia.

La lesión de Bareiro obligó a Boca a salir al mercado

La necesidad de incorporar un nuevo centrodelantero tomó mayor fuerza luego de la lesión de Adam Bareiro, que dejó a Rodolfo Arruabarrena con menos variantes ofensivas. Ante ese panorama, el cuerpo técnico considera indispensable sumar un atacante que eleve la competencia interna y amplíe las opciones para afrontar lo que resta de la temporada.

En ese contexto, Romero reúne varias de las condiciones que buscan en Boca. Con 23 años, el correntino ya acumula experiencia en el fútbol argentino y se destaca por su versatilidad. Puede desempeñarse como centrodelantero, pero también retrasarse para participar en la elaboración de juego, asociarse con sus compañeros y atacar los espacios con movilidad.

El gran presente de David Romero en Tigre

El delantero encontró en Tigre la continuidad que no había logrado durante su paso por Talleres de Córdoba. En lo que va de 2025, disputó 21 partidos y convirtió cinco goles, manteniendo un rendimiento sólido pese a algunos inconvenientes físicos que sufrió a lo largo de la temporada.

Uno de sus mejores momentos llegó en los octavos de final del Torneo Clausura, cuando marcó el gol que le dio la victoria a Tigre frente a Lanús y selló la clasificación del Matador a los cuartos de final. Además, consolidó una buena sociedad ofensiva con Ignacio Russo, un aspecto que potenció su crecimiento futbolístico.

Su evolución no pasó inadvertida. Además del interés de Boca, el atacante también despertó el interés de clubes del fútbol argentino y del exterior. De hecho, existen sondeos desde Italia y Arabia Saudita, e incluso ofertas que rondan los 12 millones de dólares por el 100% de su ficha, una cifra que podría transformarse en el principal obstáculo para cualquier intento del conjunto de la Ribera por concretar su incorporación.

Con la necesidad de reforzar el ataque instalada como prioridad, el Consejo de Fútbol continuará evaluando distintas alternativas en el mercado de pases, aunque Romero aparece como uno de los nombres que más consenso genera puertas adentro.

Si las condiciones económicas lo permiten, Boca buscará avanzar durante los próximos días para intentar quedarse con un delantero que atraviesa el mejor momento de su carrera y que podría convertirse en una pieza importante para el equipo de Arruabarrena de cara a una temporada decisiva.