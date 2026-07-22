El Índice Líder (IL) elaborado por el Centro de Investigación y Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella mostró una nueva señal de alerta sobre la evolución de la actividad económica. El indicador cayó 0,09% en junio y registró una baja interanual del 1,56%, mientras que la probabilidad estimada de que la economía salga de su fase expansiva durante los próximos meses alcanzó el 84%.

El Índice Líder, diseñado para anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, se ubicó en 125,62 puntos en junio de 2026, luego de registrar una caída mensual del 0,09% en su versión desestacionalizada. En comparación con junio del año pasado, el retroceso fue del 1,56%. El dato adquiere relevancia porque el indicador busca detectar con anticipación posibles puntos de giro en el nivel de actividad que luego refleja el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

En paralelo, la serie tendencia-ciclo del Índice Líder mostró una suba del 0,07% durante junio y alcanzó los 126,21 puntos. Según el informe, la serie de tendencia-ciclo del EMAE utilizada como referencia registró una mejora del 0,16% respecto del mes anterior, aunque sus datos llegan hasta abril de 2026.

El informe también recuerda que el Índice Líder suaviza las fluctuaciones de sus distintos componentes para intentar revelar los cambios de tendencia de la actividad económica de una manera más clara.

La probabilidad de que termine la expansión llegó al 84%

Uno de los datos centrales del informe es la estimación sobre la evolución futura del ciclo económico. Según el Centro de Investigación y Finanzas, la probabilidad de salir de la fase expansiva durante los próximos meses se ubicó en el 84% en junio.El Índice Líder considera que existe una recesión cuando la serie tendencia-ciclo del EMAE registra seis caídas consecutivas, equivalentes a dos trimestres de retroceso.

El propio informe advierte, sin embargo, que los datos de los últimos meses deben interpretarse con cautela. Tanto la serie tendencia-ciclo como la desestacionalizada se calculan mediante filtros que presentan un comportamiento "asimétrico" en los extremos de la serie, por lo que se necesitan algunos meses adicionales para confirmar la evolución reciente.