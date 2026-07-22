El zaguero francés Saliba estará de baja durante un periodo prolongado por lesión en Mundial

​El defensa del Arsenal y de la selección francesa, William ‌Saliba, estará ‌de baja durante un periodo prolongado tras sufrir una lesión en la espalda durante el Mundial, informó el miércoles el club de la Premier League.

Saliba ​se vio ⁠afectado por la lesión durante ‌todo el Mundial, lo ⁠que limitó sus ⁠entrenamientos, antes de ser sustituido a los 30 minutos en la semifinal ⁠entre Francia y España, ​y de perderse el ‌partido por el ‌tercer lugar, en el que ⁠Francia perdió ante Inglaterra.

"Las evaluaciones posteriores realizadas por especialistas tras el regreso de William ​a Londres ‌esta semana han confirmado que ha sufrido una lesión en la espalda que requerirá un periodo de ⁠rehabilitación", informó el Arsenal en un comunicado.

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"Las evaluaciones exhaustivas han concluido que no se recomienda la cirugía, pero William debe comenzar ahora un programa de recuperación supervisado. Todo ‌el mundo está totalmente centrado en apoyar a William para garantizar que recupere su plena forma física lo antes posible", agregó.

El Arsenal ‌comenzará el 21 de agosto la defensa de su título de ‌la Premier ⁠League en casa, frente al recién ascendido Coventry ​City.

Con información de Reuters