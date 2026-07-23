Quién fue Martínez, la historia de amor prohibido con su prima hermana y el origen de la cafetería.

Si hablamos de cafeterías populares es muy probable que se venga a la mente Café Martínez. Como su nombre lo indica, esta fue fundada por Atiliano Martínez, un hombre español que estaba profundamente enamorado de su prima hermana, Justa. Su romance empezó en secreto en Asturias y finalmente formaron una familia en Argentina, a donde migraron para vivir su historia de amor y huir de la Guerra Civil Española.

Una vez en el país, Atiliano fue contratado por Casa Torres, uno de los principales tostadores de café de la Ciudad de Buenos Aires. Fue entonces que aprendió el oficio y hacia 1933 decidió emprender su propia cafetería, El convidado. Esta quedaba en la calle México, pero en la década del '60 aquel logró comprar un local en Talcahuano al 948 a metros de la calle Marcelo T. de Alvear, el cual funciona hasta el día de hoy.

Café Martínez tiene detrás de su origen una historia de amor prohibido.

Con el correr del tiempo la popularidad del lugar y el nombre de Martínez se volvieron uno. Fue así que nació Casa Martínez. Atiliano falleció en 1975 y la marca quedó en manos de la familia, primero de Justa, quien murió en el 2005, y luego de Olga, hija del matrimonio, y sus hijos Marcelo, Mauro y Claudia.

La llegada de Café Martínez: cuándo comenzó a llamarse así y su boom

Una vez en manos de Marcelo, Mauro y Claudia, la cafetería pasó a llamarse Café Martínez. Juntos trabajaron en darle a la marca un sello propio, el de café de especialidad, que en el presente es algo que abunda en la Ciudad pero que por entonces, fines de los '90, era toda una novedad.

El éxito fue tal que necesitaron de más manos y terminaron por abrir franquicias. De hecho, en el presente Café Martínez tiene 189 tiendas distribuidas a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 son propias. Además tienen 12 tiendas más divididas entre Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Al respecto, Salas Martínez le explicó a iProfesional: "Si bien hemos llegado a tener franquicias individuales en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes cometimos errores y decidimos desarmarlas para enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas propias, después franquiciamos porque la realidad es que es demasiado para un franquiciado individual instalar una marca en un país, por eso decidimos hacer nosotros el esfuerzo".