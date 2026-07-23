El gobierno de Donald Trump anunció este jueves una nueva batería de aranceles contra 60 economías, entre ellas la Argentina, en una medida que profundiza su política comercial proteccionista y que vuelve a poner al presidente estadounidense en tensión con la Justicia por el alcance de sus facultades para imponer gravámenes. La decisión se fundamenta en investigaciones sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La decisión fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que informó que el embajador Jamieson Greer adoptó la medida por instrucción directa de Trump al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Según explicó el organismo, las investigaciones concluyeron que 60 economías no implementan o no hacen cumplir de manera efectiva prohibiciones para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso, una práctica que, a criterio de Washington, constituye tanto una violación de los derechos humanos como una distorsión del comercio internacional.

El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos, más de 2.100 comentarios del público y otras 1.600 presentaciones sobre las medidas propuestas antes de la decisión definitiva. "El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales", sostuvo Greer al anunciar la resolución. Además, remarcó que Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición para importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Qué arancel le aplicará Estados Unidos a la Argentina

La Argentina quedó incluida en el grupo de países que recibirán un arancel del 10% bajo la Sección 301. De acuerdo con la resolución, esa tasa alcanzará a aquellas economías que ya cuentan con algún tipo de prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron compromisos para implementarla mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco o que aplican regímenes parciales destinados a impedir el ingreso de determinados bienes vinculados con esa práctica.

En ese mismo grupo aparecen Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. En tanto, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán enfrentarán aranceles de entre el 10% y el 12,5% para determinados productos, mientras que el resto de las economías investigadas estarán sujetas a una tasa general del 12,5%.