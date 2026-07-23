Malvinas: la petrolera inglesa Rockhopper mostró imágenes de las instalaciones en Puerto Argentino

Las petroleras Rockhopper Exploration, de origen inglés, y Navitas Petroleum, de capitales de Israel, están avanzando en la construcción de las instalaciones en tierra en Puerto Argentino en las Islas Malvinas que servirá de apoyo logístico del proyecto offshore Sea Lion, donde tienen previsto comenzar la producción de petróleo en el primer trimestre de 2028.

Las imágenes del avance de la obra fueron publicadas en un documento reciente que resume la reunión de la asamblea anual del directorio de Rockhopper. Es la primera vez que publica imágenes de los avances concretos de las instalaciones en tierra en las Islas Malvinas pertenecientes al proyecto Sea Lion, el yacimiento de petróleo offshore ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas y que fue declarado ilegal por la Argentina.

Las instalaciones que la petrolera inglesa Rockhopper está montando en Puerto Argentino.

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En las imágenes se observa la construcción de las instalaciones logísticas, las futuras plantas de almacenamiento y el muelle existente que utilizará para los buques de apoyo que tienen previsto usar Rockhopper y Navitas en Puerto Argentino.

Por otra parte, ambas petroleras ya contrataron la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga que operará en el mar, que estará conectada a los pozos que tendrán 2.500 metros de profundidad y que estarán perforados sobre el lecho marino a alrededor de 450 metros de la superficie.

Sea Lion

El proyecto Sea Lion (León Marino) pertenece en un 65% a Navitas, que también es el operador, y en un 35% a Rockhopper. Ambas compañías fueron declaradas ilegales por la Argentina. La Ley de Hidrocarburos N° 26.659 de 2011 prohíbe la exploración y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino.

Las instalaciones que la petrolera inglesa Rockhopper está montando en Puerto Argentino.

Las imágenes de la obra en tierra es una muestra de que las compañías están avanzando en pasos concretos en el proyecto para extraer petróleo en aguas cercanas a las Islas Malvinas y que hasta el momento los comunicados de la cancillería argentina no generan ningún efecto. El año pasado, Rockhopper y Navitas concretaron la Decisión Final de Inversión (DFI), un paso clave que toman las empresas para concretar proyectos.

Sea Lion prevé también la construcción en Puerto Argentino de un hotel para 160 personas y un helipuerto para el traslado del personal hasta la plataforma ubicada en el mar. Aunque el proyecto demandará al menos la participación de 260 personas, el 8% de la población actual de las islas.

Las instalaciones que la petrolera inglesa Rockhopper está montando en Puerto Argentino.

Ingresos por la producción de petróleo

Las compañías prevén invertir en la primera fase alrededor de US$ 1.800 millones para alcanzar en los primeros años una producción de 55.000 barriles diarios de petróleo. Sin embargo, en los planes de Rockhopper y Navitas está llegar a 180.000 barriles diarios, una cifra considerable si se tiene en cuenta que la Argentina produce 880.000 barriles/día incluyendo a Vaca Muerta.

Las instalaciones que la petrolera inglesa Rockhopper está montando en Puerto Argentino.

Si el proyecto se concreta, el salto económico de las islas para el gobierno inglés es realmente significativo, ya que los impuestos y regalías serían equivalentes a 106.000 dólares (80.000 libras esterlinas) anuales para cada uno de los 3.500 habitantes actuales de las islas, dependiendo del precio internacional del barril, tal como publicó hace poco el diario económico inglés Financial Times.

En ese mismo periódico, el presidente de la Cámara de Comercio de las islas, Stirling Harcus, dijo que “muchos pensaban que era un proyecto inútil, que nunca se llevaría a cabo, pero Navitas parece estar superando ese escepticismo. El paso a la fase de producción será transformador para las islas”.

Las instalaciones que la petrolera inglesa Rockhopper está montando en Puerto Argentino.

Además, el diario fundado en Londres en 1888 remarcó que la producción de petróleo inglés en el Mar del Norte cayó un 80% desde 2000 y que en la próxima década Sea Lion podría generar ingresos anuales mayores a los que recibe Inglaterra de la producción de crudo en el Mar del Norte.