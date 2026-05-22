Pese al rechazo argentino, petrolera inglesa planea duplicar la producción en Malvinas

La petrolera inglesa Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, sin autorización de la Argentina, planean iniciar el proyecto León Marino (Sea Lion), ubicado 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a comienzos de 2028. En la fase inicial estiman alcanzar una producción de 55.000 barriles diarios de petróleo (bdp).

Sin embargo, aunque todavía no extrajeron ni un solo barril de crudo, y pese al rechazo argentino, las petroleras a cargo del proyecto ya están dando pasos concretos para duplicar la producción futura.

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Ambas compañías acaban de anunciar que tienen previsto expandir el volumen inicial de crudo y sumar otros 125.000 bdp adicionales, según se desprende de información que suministraron esta semana ambas compañías a sus inversores.

En total planean producir en los primeros años del proyecto 180.000 bdp. El volumen al que aspiran llegar es realmente significativo. En comparación, la Argentina actualmente produce en promedio alrededor de 880.000 bdp, incluidos los 600.000 bdp que aporta solamente Vaca Muerta.

El proyecto offshore Sea Lion fue descubierto en 2010. La inglesa Rockhopper tiene el 35% de la participación. El operador y principal accionista con el 65% es la empresa israelí Navitas Petroleum, que además proporciona la mayor parte del financiamiento.

Rockhopper y Navitas, que juntas planean desembolsar US$ 2.500 millones en el proyecto, fueron declaradas ilegales por la Argentina junto a otras 10 petroleras. Si bien la Argentina siempre rechazó la actividad clandestina de exploración de petróleo en Malvinas, las sanciones efectivas se iniciaron en 2012 y continuaron en 2022.

Duplicar la producción

En la primera etapa del proyecto Sea Lion, las compañías utilizarán la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) que lleva el nombre de Aoka Mizu, que tiene una capacidad de producción de 55 000 bdp. La plataforma está en operación en otro proyecto offshore, pero en junio concluye ese contrato porque luego el buque está reservado para Sea Lion.

Navitas informó esta semana que está estudiando la posibilidad de acelerar el desarrollo de las fases posteriores del proyecto. Para esto, firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) para una nueva FPSO adicional para incrementar la capacidad de producción de Sea Lion en otros 125.000 bdp.

Además, la petrolera Navitas remarcó que, debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, cambió la ubicación donde se le realizan mejoras a la plataforma Aoka Mizu. En los hechos, salió de astilleros de Medio Oriente a instalaciones portuarias en Asia (sin aclarar qué país). Las obras en la plataforma demandarán una inversión de US$ 45 millones.

Obras en las islas

Navitas también subrayó los avances en algunas obras que demandan el proyecto Sea Lion. Las obras en las islas que ya comenzaron, según detallas la petrolera israelí, se centran en la preparación del muelle y la base costera.

“A finales de este año también se iniciarán las obras de construcción de alojamientos para los trabajadores, así como otras infraestructuras, en preparación para el inicio de las actividades de perforación”, añadió la petrolera.

Además, indicó que “está previsto que las obras de perforación y terminación comiencen a principios de 2027. Se sigue esperando que la primera extracción de petróleo de la fase 1 se produzca en el primer semestre de 2028”.

En diciembre de 2025 las compañías dieron un paso clave al firmar la Decisión Final de Inversión (DFI), un paso determinante que toman las empresas privadas para concretar proyectos.

El último informe técnico independiente de Sea Lion que encargaron Navitas y Rockhopper fue realizado por la firma Netherland, Sewell & Associates y reclasificó en particular las fases 1 y 2 del proyecto con un total de 313,8 millones de barriles de crudo.

Las compañías analizan que el yacimiento de crudo costa afuera de las Islas Malvinas podría contener hasta 845 millones de barriles de petróleo, aunque este volumen tendría que certificarse en otros estudios técnicos.