Navegación, medicamentos e inmobiliarias: las desregulaciones que prepara Sturzenneger

Luego de que Diputados le diera media sanción a la ley de Hojarasca, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, prepara un mini paquete legislativo para enviar al Congreso que eliminaría leyes que regulan actividades comerciales.

Fuentes cercanas al ex ministro de la Alianza revelaron a El Destape qué iniciativas de desregulación pretende enviar Sturzenegger al Congreso. La primera apunta a la navegación de cabotaje: la intención es habilitar a buques extranjeros para que puedan navegar en ríos internos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ley a modificar es la 19.492, que establece que solo las embarcaciones nacionales pueden navegar por las vías fluviales del país. Desde el entorno a quien el presidente Javier Milei apoda "el Coloso", señalan que la legislación actual hace que Paraguay sea un comercio más atractivo para el comercio fluvial y que las nuevas reformas recortarían el valor del flete.

La segunda iniciativa de Sturzenegger es la desregulación de la venta de medicamentos, para que puedan ser comercializados en góndolas y vía online. Esto implicaría la modificación de la ley 7.123 de Farmacias. Quizás como una compensación al rubro, acotan que habilitarán a estos comercios a vender otros artículos.

La tercera apunta al mercado inmobiliario. Desde las inmediaciones del ministros señalaron que se buscará apuntar a las leyes que regulan la habilitación para los corredores inmobiliarios y que cualquier persona pueda vender una propiedad sin recurrir a una inmobiliaria.

En las últimas semanas, Sturzenegger impulsó su agenda propia en el Congreso. Este avance se da en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar en el Ejecutivo y el Legislativo, pero termina quedando paralizado por la saga interminable de revelaciones del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la guerra de facciones entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, -vía Martín Menem- y el asesor Santiago Caputo.

Ayer, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de Hojarasca, impulsada por Sturzenegger. "Limpiar nuestro cuerpo normativo es fundamental", celebró vía X, tras la sanción por parte de Diputados

Bajo la premisa de la eliminación de leyes que, a criterio del ex ministro de la Alianza, son "obsoletas", como la del "padrinazgo presidencial" o el carnet de mochilero, se derogan otras, como la de "Bienes Culturales", que establece un tope del 30% de las acciones de un medio de comunicación pueda estar en manos extranjeras, y que el peronismo denunció que busca la privatización de empresas estratégicas como ARSAT.

Del otro lado del edificio del Congreso, en el Senado se daba dictamen al proyecto de la le ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la compra de tierra a extranjeros.

La primera jornada de exposiciones del proyecto, había sido encabezada por ministro de Milei. En esa oportunidad, el peronismo le recordó haber sido funcionario de Fernando De la Rúa. Sturzenegger, que fue secretario de Política Económica de la Alianza. negó haber formado parte de esa gestión.