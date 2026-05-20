De silueta escalonada y construido en tiempo récord: dónde queda la emblemática torre racionalista porteña

El Edificio Safico es uno de los grandes íconos arquitectónicos de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado sobre la Avenida Corrientes al 400, en pleno Microcentro porteño, esta torre racionalista marcó un antes y un después en la modernidad urbana. Su silueta escalonada, inspirada en los rascacielos neoyorquinos, hizo que muchos lo compararan con el Empire State Building.

Construido a comienzos de la década de 1930 por el ingeniero suizo Walter Moll, fue encargado por la Sociedad Anónima Financiera y Comercial, empresa de la que tomó su nombre. La torre se levantó en tiempo récord y fue inaugurado en 1934, convirtiéndose durante varios años en uno de los más altos de la Ciudad.

¿Cómo es el Edificio Safico, uno de los símbolos de la modernidad porteña?

El Safico sobresale por su estilo racionalista y su estructura de hormigón armado, una innovación para la época. Además, incorporó detalles de lujo poco habituales en los años 30, como revestimientos de ónix verde y acero inoxidable en el hall principal. También contaba con ascensores modernos y sistemas técnicos avanzados para ese entonces.

El diseño escalonado respondió a las normativas urbanísticas que acompañaron el ensanche de la Avenida Corrientes. Por eso, el edificio retrocede progresivamente a medida que gana altura, generando una imagen que todavía hoy domina el paisaje del centro porteño.

¿Cuál es la relación de Pablo Neruda con el Edificio Safico?

Uno de los aspectos más curiosos del edificio es su vínculo con la cultura y la literatura. En los últimos pisos funcionó un famoso triplex donde vivió el poeta chileno Pablo Neruda durante su etapa como vicecónsul en Argentina. Según distintas crónicas, allí también fue recibido el escritor español Federico García Lorca.

Con más de 90 años de historia, el Safico sigue siendo una de las construcciones más reconocidas de Buenos Aires. Su perfil racionalista y su peso cultural lo transformaron en una verdadera joya del patrimonio arquitectónico argentino.