Video: el gol de Miguel Merentiel que ilusiona a Boca en la Copa Libertadores

Se ilusiona Boca: Merentiel puso el 1 a 0 ante Cruzeiro.

Boca Juniors puso el 1 a 0 ante Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, un gol que ilusiona al equipo con la clasificación a la siguiente fase del certamen continental. El autor del tanto fue Miguel Merentiel, quien desvió un gran tiro libre de Leandro Paredes sin oposición en el segundo palo para abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. Con este resultado parcial, está líder de su zona momentáneamente con nueve unidades, por delante del conjunto brasileño y de la Universidad Católica de Chile que tienen 7.

Qué necesita Boca Juniors para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

En caso de ganar los dos partidos restantes, el 'Xeneize' se clasifica como líder de su grupo.

En caso de ganarle a Universidad Católica y empatar con Cruzeiro clasifica, pero depende de la diferencia de gol (si el cuadro chileno vence a Barcelona de Ecuador). Si vence a Cruzeiro por más de dos goles, un empate con Universidad Católica también lo clasifica.

Si le gana a Cruzeiro por un gol y empata con Universidad Católica, se clasifica solamente si los chilenos no superan a Barcelona. Si la U gana ese partido, Boca definirá el segundo puesto con los brasileños por la diferencia de gol general del grupo; el desempate se definiría primero por goles a favor en el grupo, y luego por menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.

En caso de ganar uno y perder el otro, independientemente de cuál sea, necesitará que Barcelona de Ecuador le saque al menos un empate al equipo que el 'Xeneize' logre vencer.

El panorama más complicado es que empate ambos encuentros: en ese caso, se clasifica segundo si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro o, si Barcelona gana ambos y queda puntero, Boca, Cruzeiro y Universidad Católica desempatan en el segundo puesto. Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a Universidad Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado.

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